أسكت الجماهير على طريقة رونالدو وأحرج رئيس الاتحاد .. كريم بنزيما يبدع بـ"البصمة الـ50" ضد الرياض!

كنت محقًا في وصفك لبنزيما يا كونسيساو..

عندما يكون في يومه، على الجميع الحذر، هكذا كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي قاد الاتحاد للانتصار على الرياض بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتمكن بنزيما من التوقيع على الهدف الأول للاتحاد، في الدقيقة 24، بعد استقبال تمريرة عرضية من موسى ديابي، ليضع كرة رأسية على يسار الحارس ميلان بوريان.

وعاد الاتحاد لطريق الانتصارات في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.

في انتصار الاتحاد الأول بالدوري مع سيرجيو كونسيساو، جاءت عودة كريم بنزيما للأهداف في وقت مناسب، لأسباب سنكشف عنها في النقاط التالية..

    على طريقة رونالدو .. وصفوه بـ"المنتهي" فعاد بكل قوة

    إذا نظرنا إلى مسيرة كريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال وقائد النصر، فكثيرًا ما وُصف من قِبل الجماهير بأنه "لاعب منتهي"، إلا أن ردّ الدون داخل الملعب، يؤكد أنه ليس هذا الشخص مطلقًا.

    حدث المثل تمامًا مع كريم بنزيما، والذي ترددت الأقاويل حوله، خلال الأيام الماضية، بأنه "عبء على الاتحاد"، ويعطل المنظومة الهجومية، وهو الأمر الذي رفضه المدرب سيرجيو كونسيساو، في حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، قائلًا إن بنزيما إضافة للاتحاد والسعودية والكرة العالمية، عندما يكون في يومه، يكون إضافة للفريق بكل تأكيد.

    هذا اللاعب الذي وصف بـ"العبء" كان أفضل لاعبي الفريقين في المباراة، بعدما لعب دورًا كبيرًا في انتصار الاتحاد، استحق عليه جائزة رجل المباراة.

    صاحب الـ37 طبق مقولة كونسيساو بحذافيرها، فعندما كان في يومه، سيطر الاتحاد وصنع الخطورة المحققة على مرمى حارس الرياض، بل وتمكن من كسر حصون الأكثر تصديًا للفرص في دوري روشن.

    بنزيما يسجل .. الاتحاد يفوز

    رغم أن أرقامه التهديفية - بالطبع - ليست مثل نظيرتها في الموسم السابق، الذي شهد تتويج الاتحاد بثنائية الدوري والكأس، إلا أن بنزيما ليس بهذا السوء الذي يجعل الجماهير تصفه بـ"العبء" على الفريق.

    بنزيما ردّ على الجميع، بعودته إلى التسجيل في دوري روشن، بعد غياب منذ "هاتريك" الجولة الأولى أمام الأخدود، ورغم أنه لم يسجل أمام النصر والهلال والأهلي، إلا أنه تعرض للإصابة أيضًا، كما وضع بصمته في عدة مباريات.

    ولعل هناك نقطة يستحق الوقوف عندها بالنظر لمشوار بنزيما مع الاتحاد، هذا الموسم، وهي "بنزيما يسجل = الاتحاد يفوز"، أما عندما يغيب الفرنسي عن التهديف، يكون العميد أكثر عرضة للتعثر.

    * سجل هاتريك ضد الأخدود، وفاز الاتحاد (5-2).

    * غاب عن التسجيل، فخسر الاتحاد (0-2) أمام النصر والهلال و(0-1) ضد الأهلي، وتعادل مع الفيحاء (1-1).

    * سجل ضد الشارقة الإماراتي، وفاز الاتحاد (3-0) في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما غاب عن التسجيل ضد شباب الأهلي، فخسر العميد (0-1).

    * سجل ضد النصر، وفاز الاتحاد (2-1) في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * غاب عن التسجيل أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر، فخسر الاتحاد (1-2).

    ورطة جديدة لرئيس الاتحاد

    أثار فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، جدلًا، بتصريحات سالفة، ألمح فيها بحاجة الفريق الأول لكرة القدم، لحالة من الإحلال والتجديد في خط هجومه، وإضافة عناصر جديدة صغيرة في السن.

    وسلط الناقد الرياضي شوقي الزهراني، الضوء على ما قاله فهد سندي، ليوجه اتهامًا لرئيس الاتحاد بمحاولة "التخلص" من كريم بنزيما، والذي يقترب عقده من الانتهاء مع الاتحاد، في الصيف المُقبل.

    لهذا أقول إن هدف كريم بنزيما، يعد أيضًا "رسالة" إلى فهد سندي، بأن رحيل صاحب الكرة الذهبية في 2023، سيكون بمثابة "خسارة كبيرة" للاتحاد، وأن أسطورة الريال، يستحق أن يظل مشروعًا يبنى عليه، كما ذكر المدير الرياضي رامون بلانيس، خاصة في ظل أدوار بنزيما "المتعددة"، داخل الميدان، وتراجعه كثيرًا للخلف، للمساهمة في بناء اللعب، ناهيك عن الخبرة في إنهاء الفرص.

  • ماذا صنع كريم بنزيما ضد الرياض؟

    وبخلاف لقطة الهدف، فإن كريم بنزيما صنع الخطورة الاتحادية، سواءً بتمريرات بينية في العمق، أو بالكرات العرضية.

    وكاد بنزيما أن يسجل هدفًا جديدًا في الدقيقة 29، بتسديدة من خارج المنطقة، تألق الحارس ميلان في التصدي لها، وأخرى بالدقيقة 37، بعد استلام رائع لتمريرة طويلة من أحمد الغامدي، أتبعها بتسديدة ارتطمت في القائم الأيسر، قبل أن رفع راية التسلل، فضلًا عن استقبال عرضية موسى ديابي، في الدقيقة 64، ليسدد كرة جديدة أبدع حارس الرياض في إبعادها.

    وسدد بنزيما 3 كرات، جميعها على المرمى، فيما سقط بمصيدة التسلل مرتين، كما صنع فرصتين محققتين، وقدم 3 تمريرات مفتاحية لزملائه، فيما بلغت دقة تمريراته الـ45، نسبة 89%، فضلًا عن استعادة الكرة مرتين من المنافس.

    واحتفل كريم بنزيما بهدفه ضد الرياض، الذي سجل المساهمة رقم 50 للنجم الفرنسي مع الاتحاد، بواقع 34 هدفًا و16 تمريرة حاسمة.

