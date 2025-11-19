Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

تمنى التحدث باللغة العربية بعد جدل رايكوفيتش! .. سيرجيو كونسيساو يرد على مقولة "كريم بنزيما عبء على الاتحاد" ويبرر غيابه المفاجئ

ماذا قال سيرجيو كونسيساو؟!..

ظهر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي؛ وذلك قبل مواجهة نادي الرياض المرتقبة، مساء يوم الجمعة القادم.

الاتحاد يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • سيرجيو كونسيساو يتمنى التحدث بـ"اللغة العربية" بعد جدل رايكوفيتش!

    في البداية.. اعترف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنه يتمنى التحدث باللغة العربية؛ من أجل إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام السعودية، بشكلٍ واضح.

    كونسيساو قال في المؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأربعاء: "هُناك الكثير من الأخبار التي تظهر في وسائل الإعلام باسمي.. سواء استمريت هُنا شهرًا أو اثنين أو عشر سنوات؛ لن تسمعوا مني سوى الصراحة".

    ونفى المدير الفني البرتغالي طلبه تغيير أي لاعب في صفوف الفريق الاتحادي؛ مؤكدًا أنه لم يحدث تواصل بينه وإدارة النادي، بخصوص هذا الأمر.

    وكانت أخبار قد ترددت في اليومين الماضيين، عن طلب كونسيساو من الإدارة الاتحادية، التعاقد مع حارس مرمى محلي؛ لعدم رغبته في الاعتماد على أجنبي في هذا المركز، ما يعني استبعاد الصربي بريدراج رايكوفيتش.

     وبالتالي وبعد تصريحات كونسيساو؛ تأكد بشكلٍ رسمي استمرار رايكوفيتش مع الاتحاد، إلى أن يحدث جديد في هذا الملف.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيرجيو كونسيساو يرد على مقولة "بنزيما عبء على الاتحاد"

    وعلى جانب آخر.. رد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على مقولة إن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، أصبح عبئًا على الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك من خلال تقييده "المنظومة الهجومية".

    وعن ذلك يقول كونسيساو: "بنزيما إضافة للاتحاد والسعودية والكرة العالمية.. عندما يكون في يومه، يكون إضافة لنا بكل تأكيد".

    بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، أعلن في وقتٍ سابق رغبته بلعب كرة القدم عامين أخريين، قبل الاعتزال نهائيًا؛ مؤكدًا أنه لا يعلم هل سيكون ذلك مع العميد الاتحادي، أم بقميص أي فريقٍ آخر.

    وينتهي عقد بنزيما مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم 30 يونيو 2026؛ حيث كان قد انضم للعميد صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد.

  • سيرجيو كونسيساو يبرر غياب كريم بنزيما المفاجئ

    واستكمالًا لحديثه.. برر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ بشكلٍ مفاجئ.

    وشدد كونسيساو على أن بنزيما سليم، ولا يُعاني من أي إصابة؛ لافتًا إلى أن طبيب الاتحاد رأى أنه من الأفضل إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية أمس، كنوع من الوقاية فقط.

    وأعلن المدير الفني البرتغالي جاهزية النجم الفرنسي؛ للمشاركة في مباراة الاتحاد والرياض مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    هل يشعر سيرجيو كونسيساو بالإحراج بسبب أجانب الاتحاد؟

    وأخيرًا.. أوضح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنه لا يشعر بأي إحراج عند اختيار الـ8 أجانب، في كل مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك حسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين.

    وتم توجيه سؤال إلى كونسيساو، بشأن شعوره بالإحراج عند اختيار 8 أجانب من أصل الـ12 المقيدين في قائمة الاتحاد، قبل كل مباراة بمسابقة دوري روشن؛ قائلًا: "لا أبدًا.. أقوم بتقييم كل اللاعبين بعد التدريبات، واختار الأفضل".

    واتفق كونسيساو مع تصريحات مواطنه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، رغم كل الخلافات بينهما؛ وهو أن وجود المحترفين الأجانب الكبار، يساعد في تطور اللاعبين السعوديين.

  • Ittihad الاتحادkooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب