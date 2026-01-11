يعتقد مدير نادي الاتحاد رامون بلانيس أن قائد النادي والمهاجم النجم كريم بنزيما سيمدد إقامته في السعودية، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا في يونيو 2026، واشتدت التكهنات حول مستقبل الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا في نهاية العام الماضي، عندما أعطى إجابة غامضة على الأسئلة حول نيته تمديد عقده مع العميد.
رغم تعليقاته .. رامون بلانيس يرد بحسم على مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد
الاتحاد يعتقد أن بنزيما يريد البقاء
تحدث بلانيس إلى صحيفة ABC الإسبانية، وعندما سُئل عن مستقبل الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية، أشار المدير الرياضي للاتحاد إلى أن بنزيما يرغب في تمديد إقامته في المملكة العربية السعودية.
يتعارض ذلك مع التقارير التي صدرت في ديسمبر والتي أشارت إلى أن بنزيما مستعد لمغادرة النادي بمجرد انتهاء عقده في الصيف.
ذكرت صحيفة Foot Mercato الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لم يوافق على عقد جديد، على الرغم من أن وسائل إعلام أخرى أشارت إلى أنه وافق بالفعل على شروط جديدة مع الاتحاد.
تعليقات بلان وبلانيس على مستقبل بنزيما
عندما سُئل عن مستقبل بنزيما، قال لوران بلان: "إنه يريد البقاء، وهو حريص على الاستمرار في السعودية ومع الاتحاد، لقد رأى أن هناك مشروعًا جادًا هناك مع لاعبين جيدين".
بينما بدا بلانس واثقًا من الاحتفاظ بخدمات نجمه، كانت تعليقات بنزيما العلنية حول مستقبله غير ملزمة.
في ديسمبر، رفض بنزيما الإجابة على الأسئلة المتعلقة بنهاية عقده، وبدلاً من ذلك أشار إلى أنه يركز فقط على الأداء على أرض الملعب خلال الفترة المتبقية من عقده، "أنا أركز حقًا على ما أفعله، سواء كان ذلك خلال الأشهر الستة الأخيرة أو بعدها إذا مددت عقدي. هناك أشخاص آخرون في وضع أفضل للتحدث عن كل ذلك".
"في الوقت الحالي، يتبقى لي ستة أشهر على انتهاء عقدي. لذا، أنا أركز تمامًا على كرة القدم."
بنزيما يتألق على أرض الملعب مع الاتحاد
يوحي أداء بنزيما على أرض الملعب بأنه قادر على تقديم المزيد للنادي بعد نهاية موسم 2026. وسجل المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا ثلاثية في 22 دقيقة في الفوز الساحق 4-0 على الخلود مساء الجمعة.
ومع تسجيله 15 هدفًا في 17 مباراة هذا الموسم، لا يمكن تجاهل التكهنات بأنه قد يعود بشكل مثير إلى المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 2026. أشار اللاعب نفسه إلى أنه سيكون جاهزًا إذا اتصل به ديدييه ديشان.
وقال: "أنا لاعب كرة قدم. لذا، ألعب كرة القدم عندما يستدعونني، آتي وألعب، ولدي أهداف في ذهني، أحب كرة القدم وأحب الفوز، أحب الكؤوس، هذا هو الأهم بالنسبة لي، أنا في ناديي، إذا تم استدعائي للمنتخب الوطني، آتي لألعب كرة القدم، والأمر ينتهي عند هذا الحد".
على الرغم من كل ما حدث، فإن فكرة رفض العودة إلى كأس العالم لا تعني له شيئًا.
"ليس الأمر أنني لم أعد أرغب في العودة إلى المنتخب الفرنسي، لكن علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: ما الذي سأفعله مع المنتخب الفرنسي؟ نحن نتحدث عن كأس العالم. من الواضح أن هذه ليست أمور يمكن أن تقول فيها: "لا، لا أريد ذلك". لأنه من الكذب أن تقول: "لا، لا أريد أن ألعب في كأس العالم".
ما هو مستقبل بنزيما؟
مهما كان المستقبل، يبدو أن لاعب ليون وريال مدريد السابق سيفي بوعده، وسيبذل قصارى جهده مع الاتحاد طوال المدة المتبقية من عقده الحالي. يحتل حامل لقب الدوري السعودي حالياً المركز التاسع في جدول الترتيب، لكنه في وضع جيد للتأهل من دور المجموعات في كأس أبطال آسيا.