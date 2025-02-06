"تضحياتك تدرس لكن لاعبي المنافس ليسوا شفافين!" .. كريم بنزيما يحرج التعاون بـ"ثنائيات موسيقية" مع نجوم الاتحاد

بنزيما ينقذ الاتحاد من فخ التعاون "العنيد"..

يوم بعد آخر يؤكد المهاجم المخضرم كريم بنزيما أن 2024-2025؛ هو موسم تعويض جماهير فريقه الاتحاد، عن مستواه السيئ في العام الرياضي الماضي.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ ولكنه عاش موسمًا "أول" صعبًا للغاية، مليء بالإصابات والمشاكل.

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وفي هذا الموسم "2024-2025" تغيّر الحال تمامًا؛ وهو ما ظهر مرة أخرى في مباراة العميد الاتحادي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء اليوم الخميس.

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وسجل بزيما هدفًا؛ ليقود الاتحاد للفوز على التعاون (2-1)، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وبهذه النتيجة.. رفع العميد رصيده إلى النقطة 49، في "صدارة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال، الذي لعب مباراة أقل.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والتعاون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي..