كريم أدييمي يتردد في توقيع عقد جديد مع بوروسيا دورتموند، بينما يستهدف مانشستر يونايتد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
أدييمي يتطلع للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
وبحسب ما ورد، فقد عرض بوروسيا دورتموند عليه تمديد عقده الذي أصبح جاهزًا للتوقيع، لكن أدييمي لم يتخذ أي خطوة لتوقيع الوثيقة. ويرغب النادي في إبرام عقد طويل الأمد معه، لكن اللاعب يبدو أنه يبقي خياراته مفتوحة لرحيل محتمل في الصيف. وتفيد صحيفة بيلد أن لاعب ريد بول سالزبورغ السابق ينتظر عرضًا من إنجلترا، حيث لا يزال طموحه المهني هو اختبار نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مع وجود مانشستر يونايتد من بين الأندية التي ارتبطت بخدماته سابقًا، يبدو أن احتمال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي هو السبب الرئيسي وراء الجمود الحالي في المفاوضات.
نزاع حول بند الإفراج يعقد المفاوضات
ما يزيد من تعقيد الموقف هو تدخل ممثل أدييمي، الوكيل الشهير خورخي مينديز. تشير التقارير إلى أن مينديز يضغط من أجل إدراج بند تحرير محدد في أي اتفاقية جديدة، مما سيسمح للجناح بالرحيل مقابل مبلغ محدد مسبقًا. ومع ذلك، لا يتضمن العرض الحالي لدورتموند مثل هذا البند، مما أدى إلى مواجهة بين معسكر اللاعب ومجلس إدارة BVB.
وقد تطرق اللاعب نفسه مؤخرًا إلى حالة عدم اليقين المتزايدة، معترفًا بأن الوضع غير مستقر. وفي حديثه عن هذا الموضوع، قال أدييمي: "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. قد يتم البت في الأمر خلال شهر أو شهرين، وربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين. القرار ليس لي وحدي. هناك العديد من العوامل التي تدخل في الاعتبار، بما في ذلك اعتبارات النادي". تعكس هذه التعليقات التوازن الدقيق الذي يتم تحقيقه حاليًا، حيث أن المفاوضات حول العقد التي وصلت إلى طريق مسدود تضع كلا الطرفين في موقف صعب مع اقتراب نهاية الموسم.
الأنشطة خارج الملعب تسبب خلافات في BVB
بينما تستمر قصة العقد، جذبت أنشطة أدييمي خارج الملعب انتباه قيادة دورتموند. وقد فاجأ ظهوره في فيديو موسيقي لزوجته، مغنية الراب لوريدانا، مسؤولي النادي. وأدى هذا النقص في التواصل إلى إثارة غضب داخلي، خاصة أن الفيديو تضمن كلمات تقارن القيمة السوقية للاعب بقيمة اللاعب السابق في بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند. ويقال إن النادي يتساءل عما إذا كان أدييمي يركز بشكل كامل على الملعب في فترة انخفضت فيها مستواه بشكل كبير، مما أدى إلى مخاوف بشأن ثباته المهني ومكانته العامة في الفريق.
على الرغم من الخلافات، سارع أدييمي إلى رفض التكهنات التي تشير إلى أن حياته الشخصية هي الدافع وراء انتقاله المحتمل. ورداً على الشائعات، قال: "ما تقرأونه في وسائل الإعلام ليس دقيقاً دائماً. تركيزي هنا. لم أقل أبداً أنني أشعر بعدم الارتياح أو أي شيء من هذا القبيل". وشدد على روحه التنافسية، مضيفاً: "كان هدفي دائماً هو المنافسة على أعلى المستويات. ومع ذلك، لن أدلي بأي تصريحات جريئة عن الفرق الأخرى. نحن نركز على أنفسنا ونقوم بعملنا. إذا نجح الأمر في النهاية، فهذا رائع. علينا أن نبقى أوفياء لأنفسنا، ونقدم أداءً جيدًا، ونفوز بالمباريات - وبعد ذلك سنرى أين نقف. لدي هدف واضح - وسأعلنه مرة أخرى كل عام طالما أنني ألعب هنا".
مفترق طرق في فترة الانتقالات الصيفية
مع اقتراب نهاية الموسم، يجب على مجلس إدارة سيغنال إيدونا بارك أن يقرر ما إذا كان سيواصل السعي لتجديد العقد أو الاستفادة من قيمة أدييمي، الذي لا يزال أحد أكثر اللاعبين قيمة في الدوري الألماني. ومع ذلك، لن ينتظر دورتموند إلى ما لا نهاية، ويقال إن صبر مسؤولي النادي بدأ ينفد. إذا لم يتم التوصل إلى أي تقدم بحلول الصيف، فقد يضطر النادي إلى قبول العروض لتجنب انخفاض قيمته مع دخوله السنوات الأخيرة من عقده الحالي.
