كريم أدييمي يتردد في توقيع عقد جديد مع بوروسيا دورتموند، بينما يستهدف مانشستر يونايتد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ما يزيد من تعقيد الموقف هو تدخل ممثل أدييمي، الوكيل الشهير خورخي مينديز. تشير التقارير إلى أن مينديز يضغط من أجل إدراج بند تحرير محدد في أي اتفاقية جديدة، مما سيسمح للجناح بالرحيل مقابل مبلغ محدد مسبقًا. ومع ذلك، لا يتضمن العرض الحالي لدورتموند مثل هذا البند، مما أدى إلى مواجهة بين معسكر اللاعب ومجلس إدارة BVB.

وقد تطرق اللاعب نفسه مؤخرًا إلى حالة عدم اليقين المتزايدة، معترفًا بأن الوضع غير مستقر. وفي حديثه عن هذا الموضوع، قال أدييمي: "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. قد يتم البت في الأمر خلال شهر أو شهرين، وربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين. القرار ليس لي وحدي. هناك العديد من العوامل التي تدخل في الاعتبار، بما في ذلك اعتبارات النادي". تعكس هذه التعليقات التوازن الدقيق الذي يتم تحقيقه حاليًا، حيث أن المفاوضات حول العقد التي وصلت إلى طريق مسدود تضع كلا الطرفين في موقف صعب مع اقتراب نهاية الموسم.