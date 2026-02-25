Getty Images Sport
كريستيان تشيفو يعترف بأن بودو/جليمت كان لديه "طاقة أكبر بكثير" من فريقه إنتر بعد المفاجأة المذهلة في دوري أبطال أوروبا
سقوط نيرازوري
هذه الهزيمة تمثل نقطة انحدار كبيرة لنادي وصل إلى نهائيين في ثلاث سنوات تحت الإدارة السابقة، لكن تشيفو كان صريحًا بشأن الفارق في اللياقة البدنية بين الفريقين. وأشار مدرب إنتر إلى أن بودو/جليمت، الذي يمر حالياً بفترة توقف في الدوري المحلي، بدا أكثر نشاطًا من فريقه الذي يخوض معارك على جبهات متعددة. وأشار تشيفو إلى الجدول الزمني المكثف كعامل رئيسي، ملاحظًا أنه من الصعب الحفاظ على المستوى العالي عندما تتوالى المباريات بوتيرة سريعة في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.
تشيفيو يأسف على الفرص الضائعة
بعد النتيجة المفاجئة، كان المدافع السابق دقيقًا في تقييمه لأسباب فشل النيرازوري. وقال تشيفو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "حاولنا كل ما في وسعنا منذ البداية. كنا نواجه فريقًا منظمًا للغاية مع خط دفاعي منخفض، حيث أبقى 10-11 لاعبًا خلف الكرة. ربما كان عدم تمكننا من كسر التعادل قد منحهم راحة نفسية إضافية، مع العلم أننا كنا بحاجة إلى تسجيل هدفين فقط للوصول إلى الوقت الإضافي".
كان غياب اللاعبين الرئيسيين لاوتارو مارتينيز وهاكان كالهانوغلو عاملاً حاسماً، حيث عانى إنتر من صعوبة في تحويل سيطرته إلى أهداف. وأضاف المدرب: "كان هدفنا هو أن نكون منافسين، لطالما قلنا ذلك، ولم نكن ننوي أبداً التفكير في المستقبل البعيد بشأن أمور لا نستطيع التحكم فيها. للأسف، لم نتمكن من أن نكون منافسين في دوري أبطال أوروبا. لقد بدأنا بشكل جيد وفازنا بأربع مباريات متتالية، ثم للأسف خسرنا بعض النقاط على الرغم من الأداء الجيد. المستوى هنا مرتفع، إذا لم تتمكن من تحويل فرصك واتخاذ الخيارات الصحيحة، فسوف تعاقب على أول خطأ".
عامل التعب في فشل أوروبا
بينما ركز بودو/جليمت بشكل حصري على حملته الأوروبية، كان إنتر يكافح للحفاظ على تقدمه بفارق 10 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي. رفض تشيفو إلقاء اللوم على جهود لاعبيه، وبدلاً من ذلك سلط الضوء على المزايا البدنية التي يتمتع بها الخصم. وقال المدرب: "ليس لدي ما ألوم لاعبي فريقي عليه، فقد بذلوا كل ما في وسعهم بكل طاقتهم، وفي الشوط الثاني كان بودو أكثر نشاطًا منا". "قدمنا كل ما لدينا، وحاولنا كسر التعادل بكل الطرق، ولكن بعد استئناف المباراة سجلوا هدفين".
كان التفاوت في اللياقة البدنية موضوعًا متكررًا في تحليل تشيفو بعد المباراة. "هناك الكثير من خيبة الأمل، لأننا للأسف واجهنا فريقًا كان يتمتع بطاقة أكبر بكثير منا، وكان منظمًا للغاية، وعرف ما عليه فعله بعد نتيجة 3-1 في مباراة الذهاب، ونجح في ذلك بشكل رائع. لا يسعنا سوى أن نهنئ بودو/جليمت، فهم فريق يستحق الوصول إلى الدور التالي. من الصعب أن تجد الطاقة عندما تلعب كل ثلاثة أيام. لا يمكنني أن أطلب المزيد من لاعبي فريقي، فقد بذلوا قصارى جهدهم هذا المساء. لو تمكنا من كسر التعادل، لربما كان ذلك قد أشعل المزيد من الحماس، لكن الأمر كان صعباً للغاية عندما دافعوا بـ 10 لاعبين".
تشيفي يرد على كابيلو
شكك الأسطورة الإيطالية فابيو كابيلو في الترتيب التكتيكي في الاستوديو، متسائلاً عما إذا كان ينبغي على نيكولو باريللا أن يلعب دوراً أعمق. دافع تشيفو عن نهجه، موضحاً رغبته في توسيع نطاق اللعب. "حاولنا فرض أنفسنا على لاعبي الوسط والمهاجمين خلف خطوطهم الدفاعية، وطلبت منهم تحريك الكرة بشكل أسرع، وتمرير الكرة عبر الملعب بشكل أكبر لزعزعة استقرار تشكيلة 4-4-2 الكثيفة والمنظمة جيداً. في المرات القليلة التي وصلنا فيها إلى منطقة الجزاء، كانت هناك مواقف مهمة، لكننا لم نجد التمريرة الصحيحة أو نتمكن من التخلص من المراقبين. كانت هناك العديد من الركلات الركنية، لكن مع مزيد من الكفاءة كان بإمكاننا التسجيل هناك. لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف معينة، ومن المؤسف أننا لم نسجل في وقت مبكر، لأن ذلك كان سيضع ضغطًا أكبر عليهم".
في النهاية، أقر مدرب إنتر بأن الفريق الأفضل هو الذي تأهل بعد مباراتي الذهاب والإياب. "هناك خيبة أمل كبيرة، لأننا أردنا على الأقل أن نكون منافسين في أوروبا، لكننا واجهنا فريقًا لعب أربع مباريات في الأشهر الثلاثة الماضية، جميعها في دوري أبطال أوروبا. نحن نطوي هذه الصفحة ونمضي قدماً، هذه هي دوري أبطال أوروبا، وعلينا أن ننسب الفضل إلى خصومنا وما حققوه"، ختم تشيفو. يجب على النيرازوري الآن إعادة تركيز جهودهم على الفوز بالدوري الإيطالي ونصف نهائي كأس إيطاليا القادم ضد كومو.
