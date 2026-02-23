Getty Images Sport
كريستيان تشيفو يعترف بأن "الأسبوع السيئ" أثر على أليساندرو باستوني بعد الحادثة المثيرة للجدل ضد يوفنتوس، بينما يدعم مدرب إنتر فريقه لتحقيق عودة مذهلة في دوري أبطال أوروبا
تتساقط صيحات الاستهجان كلما استحوذ باستوني على الكرة
كان اللاعب الدولي الإيطالي في قلب عاصفة إعلامية بعد حادثة مثيرة للجدل خلال مباراة ديربي إيطاليا الأخيرة ضد يوفنتوس، والتي شهدت طرد بيير كالولو بشكل خاطئ، ولم يتردد تشيفو في وصف الضغط الذي تعرض له لاعبه. الموجة طويلة جدًا، حتى أنها استمرت لأكثر من أسبوع. لأنه بعد أيام من مباراة إنتر ويوفنتوس، لا تزال الجدل مستمرًا بلا هوادة. في ملعب فيا ديل ماري في ليتشي يوم الأحد الماضي، أمطرت صيحات الاستهجان من المدرجات في كل مرة حصل فيها مدافع النيرازوري على الكرة أو قام بأي نوع من التحديات على أي لاعب من ليتشي. في مؤتمره الصحفي قبل المباراة في أبيانو جنتيل، أقر تشيفو بأن الضجيج الخارجي جعل الحياة صعبة على باستوني بينما يستعد الفريق لمهمة إنقاذ أوروبية.
إنتر يمتلك القيادة الداخلية اللازمة لتجاوز هذه الأزمة
عندما سُئل مباشرة عما إذا كانت الأجواء الحالية قد تؤثر على أداء باستوني على أرض الملعب، كان تشيفو صريحًا بشكل لافت للنظر بشأن الصعوبات التي واجهها اللاعب مؤخرًا. قال المدرب الروماني: "كانت أسبوعًا سيئًا، ولم يكن من السهل عليه اللعب في هذه الحالة النفسية والبدنية. لكننا الآن قد حولنا تركيزنا".
هذا الاعتراف الصريح يسلط الضوء على الأجواء المضطربة في سان سيرو بعد المواجهة المحلية مع يوفنتوس، لكن تشيفو مصمم على أن فريقه يمتلك القيادة الداخلية اللازمة لتجاوز هذه الأزمة والتركيز على المهمة المطلوبة في المسابقة القارية.
خطة تحول سان سيرو
يدخل إنتر مباراة الإياب بحاجة إلى أداء مهيمن للبقاء في المنافسة، لكن تشيفو يروج لرسالة التوازن بدلاً من اليأس. وهو يعتقد أن فريقه مجهز بشكل فريد للتعامل مع ضغوط ليلة أوروبية عالية المخاطر. "ليس لدينا التزامات بل واجبات. علينا أن نفعل ما نعرف كيف نفعله ونعلم أنه إذا كان هناك فريق يمكنه قلب نتيجة مثل هذه، فهو فريقنا، لكن يجب ألا نفقد توازننا أبداً. يمكننا حتى الوصول إلى ركلات الترجيح. يجب ألا نشعر باليأس، يجب أن ندير اللحظات وقوة هذه المجموعة بأفضل طريقة ممكنة"، أوضح.
رفض تشيفو أي إشارة إلى أن أداء الفريق في الدوري الإيطالي يغير واقع موقفه الصعب في البطولة الأوروبية. "خسرنا 3-1 في مباراة الذهاب، ولا علاقة للدوري بذلك. إذا أردنا أن نحظى بفرصة للتأهل، علينا أن نفكر في تقديم أفضل ما لدينا. منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن، أظهر اللاعبون عقليتهم، ولم يفقدوا أبدًا الثقة بالنفس والاعتزاز بالنفس وحب العمل. لا يهم خسارة معركة، ما يهم هو الرد على الضربة بالضربة وتقديم أفضل ما لدينا دائمًا"، أشار تشيفو.
التجربة الشخصية وقوة المجموعة
بصفته فائزًا سابقًا بدوري أبطال أوروبا مع إنتر، سُئل تشيفو عما إذا كان يستفيد من أيام لعبه السابقة لتحفيز اللاعبين الحاليين. وكشف عن حكاية شخصية مفاجئة عن علاقته بالإدارة خلال مسيرته.
"لم أستمع أبدًا إلى المدرب، لا قبل المباراة ولا أثناءها ولا بعدها. كنت أعتمد على مسؤوليتي واعتزازي بنفسي. كنت قلقًا من أن أكون على مستوى زملائي في الفريق لأنني لم أرغب في خذلانهم. ربما لو استمعت إلى المدرب لكان بإمكاني تحقيق المزيد في مسيرتي، لكنني كنت عنيدًا وفكرت في عدم خذلان زملائي في الفريق. لا أحتاج إلى تحفيزهم كثيرًا لأنهم يعرفون مدى أهمية ذلك"، اعترف مدرب إنتر.
