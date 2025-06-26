"أثبت أنني لست فقط الرجل الذي تعرض لأزمة قلبية" .. وداع عاطفي من إريكسن لمانشستر يونايتد مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن الدوري الإنجليزي الممتاز

تحدث كريستيان إريكسن عن فخره بقدرته على تحويل مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد بعد تعرضه لأزمة قلبية في عام 2021