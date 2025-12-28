Getty/Goal
"ما يفعله لا يساعد إطلاقًا" .. إريكسن يُهاجم أموريم بقوة بسبب تعليقاته السلبية ضد مانشستر يونايتد ولاعبيه!
أموريم ينتقد مانشستر يونايتد مرارًا وتكرارًا
خلال 13 شهرًا قضاها أموريم على رأس القيادة الفنية في أولد ترافورد، كان شديد الانتقاد للاعبيه، ولنفسه، وللنادي ككل. وقد أدان المدرب البرتغالي مؤخرًا ما وصفه بـ"شعور الاستحقاق" داخل عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن على لاعبيه استغلال الانتقادات واللحظات الصعبة لإثبات خطئه.
وقال أموريم في هذا الشأن مطلع الشهر الجاري: "هناك شعور بالاستحقاق داخل نادينا، أحيانًا، لا تكون اللحظات الصعبة أمرًا سيئًا على اللاعبين الشباب، لسنا بحاجة دائمًا إلى الإشادة في كل شيء. نحن لا نُسهم في المساعدة. في الوقت الحاضر، يتحدث اللاعبون ويعارضون النادي لأنهم يشعرون بالاستحقاق. ثم نجد أساطير النادي يقولون: "إذا لم تلعب، فارحل، لأن الجميع مخطئ". لا، فلنبقَ. لِنقاتل. لنتجاوز الصعوبات. باب مكتبي مفتوح، هكذا يمكننا حل الأمور، لكن لا أحد يأتي للتحدث معي".
ومع ذلك، يرى نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيان إريكسن أن أموريم تجاوز الحد في إحدى تصريحاته خلال شهر يناير الماضي.
فريق مانشستر يونايتد لعام 2025 "ربما يكون الأسوأ" في تاريخ النادي
عندما احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته للمباراة الرابعة على أرضه في آخر خمس مباريات بالدوري، انتقد أموريم فريقه بشدة.
وقال أموريم: "في آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فزنا في مباراتين فقط. تخيلوا ما يعنيه هذا لمشجعي مانشستر يونايتد. تخيلوا ما يعنيه هذا لي. لدينا مدرب جديد يخسر أكثر من المدرب السابق. أنا أدرك ذلك تمامًا. نحن ربما أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد. أعلم أنكم [وسائل الإعلام] تريدون عناوين رئيسية، لكنني أقول ذلك لأننا يجب أن نعترف بذلك ونغيره. ها هي عناوينكم الرئيسية".
بعد مرور عام تقريبًا على تلك التصريحات التي احتلت عناوين الصحف، انتقد إريكسن، لاعب توتنهام السابق الذي يستمتع الآن بحياته في الدوري الألماني، أموريم.
وقال لصحيفة "ذا تايمز": "لم يساعد ذلك. نعم، لم يساعد ذلك على الإطلاق. أعني، لم يكن ذلك... لا أعتقد أن ذلك ساعد اللاعبين على الإطلاق. هناك بعض الأشياء التي يمكنك قولها في الداخل، ولكن ليس من الذكاء قولها في الخارج، لوضع ضغط إضافي ووسم إضافي على اللاعبين الذين كانوا يحاولون بالفعل بذل قصارى جهدهم. لا أعتقد أن ذلك ساعد على الإطلاق، لا. ثم إذا كان محقًا أو مخطئًا، لا يهم، لكن أعتقد أنه بالنسبة لنا كان الأمر أشبه بـ "ها نحن ذا مرة أخرى. عنوان آخر".
إريكسن يكشف النقاب عن أموريم ومانشستر يونايتد
أجاب إريكسن، لاعب إنتر السابق الذي خاض 107 مباراة وسجل ثمانية أهداف بين عامي 2022 و2025 مع مانشستر يونايتد، بإجابة دبلوماسية عندما سُئل عن رأيه في أموريم وأسلوبه الإداري.
وقال: "نعم، لقد جاء بأفكاره. حاول تغيير الأمور كما ترون، حاول أن يفرض أسلوبه". "لاعبون معينون لمراكز معينة، لأسلوب لعب معين، هكذا يرى النجاح. عليه أن يغير الكثير لأن اللاعبين لم يكونوا معتادين على هذا النظام. كما أن مانشستر يونايتد لطالما فضل نظامًا مختلفًا. ونعم، لقد كان صادقًا جدًا، ونعم، صادقًا معي منذ البداية. صادق جدًا جدًا جدًا، أقول".
وعلى الرغم من كل الصحافة السلبية والنتائج السيئة التي حققها مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، شدد إريكسن على أن الأجواء في غرفة ملابس مانشستر يونايتد كانت جيدة.
وأضاف: "لم يكن [الضجيج] في الداخل. حول ملعب التدريب وما إلى ذلك، كنا محميّين إلى حد كبير، ونحاول أن نشعر بأننا عائلة، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. لكن في الخارج، هناك الكثير من الخبراء، ولاعبين سابقين في مانشستر يونايتد، لديهم آراء، وكذلك المشجعون. لذا من الواضح أن الضجيج في الخارج يضع الكثير من الضغط عليك. من الداخل، كان الأمر أكثر من مجرد أنك إذا استطعت أن تصمت عن كل شيء آخر، أعتقد أنك ستتمكن من النجاح".
إريكسن استمتع بإقامته "الخاصة" في مانشستر يونايتد
على الرغم من أن إريكسن كان شخصية ساخرة في مانشستر يونايتد، إلا أنه ساعدهم في الفوز بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة وجوده هناك. على الرغم من كل التقلبات، يبدو أن لاعب أياكس السابق كان ممتنًا لإتاحة هذه الفرصة له.
وقال: "كان ذلك أمرًا خاصًا جدًا بالنسبة لي، فقد قضيت وقتًا رائعًا للغاية في مانشستر يونايتد". "كان عودتي إلى برينتفورد بعد ما حدث في بطولة أمم أوروبا انتصارًا كبيرًا، ثم حصلت على فرصة اللعب في مانشستر يونايتد، وكان ذلك أمرًا رائعًا وأنا فخور به بالتأكيد، أنني لعبت بقدر ما لعبت".
لكنه اعترف بأن الأمر كان "صعبًا من الناحية النفسية" خلال أجزاء من فترة لعبه في مانشستر يونايتد، خاصة بالنسبة للاعبين الأصغر سنًا.
وأضاف إريكسن: "الشيء الأساسي في مانشستر يونايتد هو فقط تصور كيف يجب أن تلعب وكيف يجب أن تكون كلاعب، لأن كل ما تفعله يقارن بمن كان هناك من قبل. لذلك، في أي مركز، ستقول: "نعم، لدينا الآن كاسيميرو، لكن عليك مقارنته بروي كين"، أو "كان لدينا [روبن] فان بيرسي هنا، لذا يجب أن يكون هذا المهاجم قادرًا على القيام بذلك". لذا، كل شيء في مانشستر يونايتد يكون فوريًا عندما ترتدي الشعار، فأنت تحمل كل تلك التاريخ معك، وعليك أن تتابع ما كان موجودًا من قبل وتغيره أو تحسنه، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا بالطبع عندما تفوز [باللقب] ثماني مرات من أصل 11 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذا يضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، ومن ثم، بالطبع، عندما تدخل في موقف تتغير فيه الكثير من المدربين والكثير من الهياكل، فإنه من الصعب على اللاعب أن ينجح حقًا".
