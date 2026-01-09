Getty/Instagram
"عليه أن يكرر ما يفعله الموسيقيون".. نجم مانشستر يونايتد السابق يدافع عن مشاركة رونالدو في فيلم Fast & Furious
رونالدو ليس مستعدًا لتعليق حذائه بعد
هذا هو رأي دوايت يورك، الذي ظل يراقب رونالدو عن كثب منذ أن رأى هذا اللاعب العظيم يتبع خطاه في أولد ترافورد. أصبح رونالدو نجماً عالمياً يتمتع بشهرة تتجاوز مجال عمله.
يمتلك الحساب الأكثر متابعة على إنستجرام، وتوسع في إنتاج الفيديوهات على يوتيوب، ويمتلك عددًا من الأعمال المربحة خارج الملعب، ولا يزال قويًا في سن الأربعين، حيث وقع عقدًا جديدًا مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين الصيف الماضي، ولكنه سيضطر في النهاية إلى تعليق حذائه الذي حطم الأرقام القياسية.
لماذا يعتبر رونالدو نجم السينما المثالي؟
قد يكون أنه سيتجه إلى صناعة السينما في تلك المرحلة، حيث أخبر يورك موقع PokerScout عن مسار واضح يمكن أن يسلكه أحد أشهر الشخصيات على هذا الكوكب: "أعتقد أنه بالنظر إلى ما حققه كريستيانو رونالدو في كرة القدم وما أنجزه، وهو مشابه إلى حد ما ليونيل ميسي، فلماذا لا يرغب صانعو الأفلام في التعامل مع شخص بمثل مكانته ووسامته، فهو يمتلك كل ما يصب في صالحه".
"لماذا لا نغريه؟ لقد رأيت كل هؤلاء المطربين ومغنيي الراب يدخلون مجال التمثيل. فلماذا لا يمكننا من عالم الرياضة، أن نضع أشخاصًا مثل رونالدو في نفس الدائرة؟ نرى ذلك طوال الوقت، ولا بأس أن يخطو مغنو الراب والموسيقيون هذه الخطوة نحو الشاشة الكبيرة".
"سيكون من الجيد رؤية كريستيانو رونالدو في أحد هذه الأفلام الكبرى مثل Fast and Furious، إذا كان ذلك صحيحًا. هذا يجلب الإثارة. أنت تعرف ما يجلبه، فهو الشخص الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك. كمنتج، لماذا لا تشارك في شيء من هذا القبيل؟ بالنسبة لي، هذا أمر بديهي".
"سيكون من الجيد رؤية أشخاص من جميع الألعاب الرياضية يظهرون أخيرًا على الشاشة الكبيرة. قام بيليه بتمثيل فيلم Escape to Victory في الماضي، ومن المذهل كيف أن الأمور تعود إلى نقطة البداية. على الرغم من أنني لا أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، إلا أن ظهوره على الشاشة الكبيرة سيكون أمرًا مثيرًا، وسأشاهده بالتأكيد".
Fast & Furious: رونالدو يشارك إلى جانب فين ديزل
تم الكشف مؤخرًا عن أن رونالدو قد حصل على دور صغير في الجزء الأخير من سلسلة أفلام Fast & Furious. نشر فين ديزل صورة على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق: "الجميع سأل، هل سيكون في سلسلة Fast... علي أن أخبركم أنه حقيقي. لقد كتبنا دورًا له"
وقد قال رينيه مولينستين، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الذي عمل مع رونالدو في مانشستر، عن انتقال البرتغالي إلى لوس أنجلوس - حيث يلعب منافسه الأبدي ليونيل ميسي بالفعل في الدوري الأمريكي: "هل يمكنك أن تتخيل ميسي ورونالدو يلعبان في نفس الفريق في ميامي؟ إنها مدينة رائعة. أعتقد أنه سيحب الذهاب إلى هناك".
"على العكس، سيكون من الرائع إحياء منافسة ميسي ورونالدو. لماذا لا تكون لوس أنجلوس؟ أعتقد أن كريستيانو سينتقل على الأرجح إلى لوس أنجلوس لأنه سيكون قريبًا جدًا من هوليوود. ربما تكون هذه وجهته التالية".
صناعة السينما: رونالدو يوسع إمبراطوريته
كما وسع رونالدو إمبراطوريته التجارية من خلال مشروع سينمائي. فقد تعاون مع المنتج السينمائي ماثيو فون، حيث أفادت التقارير أن علامة UR التجارية لديها إنتاجان جاهزان للعرض وآخر قيد الإعداد.
وقد تعهدا بتقديم "الشغف والقصص" كجزء من "عصر التغيير الجذري في عالم الترفيه". ويعد الفيديو الترويجي لهذا المشروع المثير للاهتمام - الذي يضم تارون إيجرتون وممثل جيمس بوند دانيال كريج - بظهور "نجوم هوليوود".
يبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سيحقق ذلك بنفسه، لكنه بنى مسيرته المهنية على تحدي الصعاب ومقاومة الاتجاهات السائدة، مما يشير إلى أن هناك فرصة كبيرة لأن تنتقل مسيرته المهنية في السعي وراء الألقاب إلى السعي وراء جوائز إيمي وأوسكار في مرحلة ما.
