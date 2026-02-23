Getty/GOAL
ترجمه
كريستيانو رونالدو ينضم إلى ليونيل ميسي في دوري MLS؟! نجم المنتخب الأمريكي السابق يشرح أسباب احتمال انضمامه إلى إنتر ميامي، لكن هذه الخطوة قد تسبب "فوضى"
رونالدو أضرب عن اللعب في الدوري السعودي للمحترفين
اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا والذي لا يزال في قمة عطائه، بدا محبطًا في الشرق الأوسط، حيث طُرحت تساؤلات حول كيفية توزيع الأموال بين الفرق الرائدة في المملكة العربية السعودية. غاب رونالدو عن ثلاث مباريات مع نادي النصر قبل أن يعود في النهاية إلى صفوف الفريق.
وقد عاد إلى تسجيل الأهداف - بينما يسعى لتحقيق 1000 هدف في مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية - لكنه لا يزال يرى بندًا في عقده المربح ينص على إمكانية فسخه. ومن المفترض أن تستمر هذه الشروط حتى صيف 2027، لكن يمكن فسخها.
- Getty/GOAL
هل يمكن أن ينضم رونالدو إلى ميسي في إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS؟
سيحب المشجعون في جميع أنحاء العالم رؤية رونالدو وميسي يلعبان في نفس الفريق قبل أن يتقاعد كلاهما، ومن المحتمل أن يتم هذا الاتحاد في جنوب فلوريدا. ويفتخر نادي إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS، بطموحه وأمواله التي تجعل إبرام الصفقة ممكنًا.
وردًا على سؤال حول إمكانية توصل هيرونز إلى اتفاق، قال راموس - في حديثه عبر كازينوهات الإنترنت في كندا - لـ GOAL: "لا أستبعد ذلك لأنني لم أعتقد أنه يمكنهم الحصول على ميسي و[لويس] سواريز و[سيرجيو] بوسكيتس وجوردي ألبا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الآخرين. أعتقد أن ذلك ممكن. لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا جاء رونالدو إلى هنا، فمن المرجح أن ينتهي به المطاف في فريق آخر".
وعندما سُئل عن المكان الذي قد يكون ذلك، مع توقعات بأن رونالدو قد يكون له مستقبل في أفلام هوليوود الضخمة، أضاف راموس: "قد يكون لوس أنجلوس. قد يكون لوس أنجلوس غالاكسي لأن لوس أنجلوس إف سي قد احتل بعض العناوين في لوس أنجلوس. ربما يريد غالاكسي العودة إلى القمة. من المؤكد أن التعاقد مع رونالدو سيمنحهم تلك الشهرة".
بالعودة إلى احتمال انتقال رونالدو إلى ميامي، وما إذا كان هناك أي مخاوف بشأن صراع الأنا مع الأرجنتيني ميسي، قال راموس: "لا أعتقد ذلك. أعتقد أن كلاهما كبيران بما يكفي ليدركا أنهما يريدان الآن الفوز بالمباريات فقط. كلاهما بالتأكيد فائزان. وبالمناسبة، رونالدو لن ينتقل إلى ميامي بالتأكيد.
"أود أن أرى ذلك يحدث. كم سيكون رائعًا أن ينتهي بهما المطاف معًا - سنة أو سنتين في ميامي. آمل أن يحدث ذلك. هل ستكون هناك أي مشاكل فيما يتعلق بحجم غرورهما؟ أعتقد أن المشكلة الوحيدة ستكون كيفية سفر هذين اللاعبين لأن الأمر سيكون فوضويًا مع الاهتمام الذي سيحظى به هذا الفريق".
هل بيكهام هو الرجل الذي سيحقق انتقالًا مذهلاً؟
سيكون ذلك موضوعًا لمناقشة أخرى، حيث يدرك إنتر ميامي أن وجود ميسي ورونالدو معًا سيكون حلمًا تسويقيًا. وقد تم اقتراح أن أسطورة مانشستر يونايتد السير ديفيد بيكهام - وهو أحد مالكي فريق هيرونز - قد يكون الرجل الذي سيجعل ما يبدو مستحيلًا حقيقة واقعة.
وقال نجم MLS السابق روب إيرنشو لـ GOAL مؤخرًا حول هذا الموضوع: "إذا كان هناك مكان يمكن أن يحدث فيه ذلك، فسيكون في مكان مثل إنتر ميامي. للأسف، لا أعتقد أن ذلك سيحدث أبدًا. نحن جميعًا، نحن المشجعين المتعصبين، نود أن نراهم يلعبون في فريق واحد يومًا ما ويعملون معًا قبل أن يتقاعدوا. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، ولكن إذا كانت هناك فرصة، أعتقد أن ديفيد بيكهام سيكون الشخص الذي سيحقق ذلك".
كليبرسون، الفائز بكأس العالم، والذي لعب أيضًا في أحد الأندية الأمريكية في وقت ما، هو آخر من تحدث إلى GOAL عن محاولة إنتر ميامي التعاقد مع رونالدو: "واو، تخيل أن هذا يحدث، أمريكا ستجن! سوف يبيعون كل شيء ليجمعوا هذين اللاعبين معًا. في غرفة خلع الملابس الواحدة - ميسي وكريستيانو رونالدو وربما نيمار. إنه فريق الأحلام!"
- Getty
ميسي محبط بعد خسارة بداية حملة 2026
قد يقرر إنتر ميامي أنه بحاجة إلى مزيد من التعزيزات لصفوفه بعد تعرضه لهزيمة مذلة 3-0 أمام لوس أنجلوس إف سي في المباراة الافتتاحية لموسم 2026 من دوري MLS. بدا ميسي محبطًا في نهاية تلك المباراة في كاليفورنيا، لكن التقارير التي أفادت بدخوله غرفة الملابس التي يشغلها مسؤولو المباراة تم نفيها.
إعلان