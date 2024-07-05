كريستيانو رونالدو يفشل في تحدي العمر .. ويكرس العقدة الفرنسية بخسارة أبرز أسلحته!

كريستيانو رونالدو يودع اليورو مع البرتغال..

مشاركة للنسيان، ونسخة حزينة قد تكون الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي، بالخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح.

وشارك رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، في الـ120 دقيقة كاملة، في مباراة البرتغال وفرنسا، في ربع نهائي يورو 2024، والتي انتهى الوقتان الأصلي والإضافي فيها بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة (5-3)، ليضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع نظيره الإسباني، في نصف نهائي اليورو.

واكتفى قائد النصر، بصنع رقمين قياسيين في نسخة اليورو الألمانية، ليصبح أكثر لاعب مشاركة في نسخ مختلفة بالبطولة (6 بطولات)، والأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة بالتاريخ (8 أهداف).

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ما قدم كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وفرنسا..