Getty Images
ترجمه
كريستيانو رونالدو يعود! نجم البرتغال يسجل ثنائية ويقود النصر إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفوز مريح
النصر يتصدر الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه العاشر على التوالي
دخل النصر المباراة باعتباره المرشح الأقوى للفوز على الفريق الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري السعودي للمحترفين، لكن الزائر الحزم كان أول من صنع فرصة حقيقية في المباراة عندما انفرد عمر السومة بالمرمى داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته الضعيفة انتهت في حضن حارس النصر بينتو.
انطلق جواو فيليكس إلى الأمام وطالب بركلة جزاء بعد اصطدامه بعبد المونيم بوتويل، الذي نجا من العقاب بعد مراجعة VAR لاحتمال احتساب ركلة جزاء وبطاقة حمراء.
لكن النصر تقدم بعد لحظات، عندما وجد رونالدو مساحة خلف الدفاع في الهجمة التالية وسدد الكرة في الزاوية العليا من زاوية ضيقة. كانت النهاية رائعة، وهذه المرة استفاد الفريق المضيف من مراجعة VAR، حيث تم إلغاء قرار التسلل الأولي بعد أن توقيت البرتغالي العظيم انطلاقته خلف الدفاع بشكل مثالي. كانت نهايته الدقيقة متوقعة، وتقدم النصر في الدقيقة 13.
بعد هذا الهدف الذكي، كان من المفترض أن يسجل رونالدو الهدف الثاني، لكنه أضاع فرصة أسهل بعد سبع دقائق. بعد أن تلقى الكرة مرة أخرى أمام المرمى، أظهر اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا براعته في التغلب على الحارس إبراهيم زايد، لكنه فقد توازنه في اللحظة الحاسمة ولم يتمكن من دفع الكرة إلى الشباك. لم تلقِ ادعاءاته بوقوع مخالفة عليه آذانًا صاغية، وظل النتيجة 1-0 في الوقت الحالي.
تجاوزت النتيجة فريق الحزم في الدقيقة 30. بعد أن ساعد رونالدو في تسجيل الهدف الأول، تحول كومان إلى هداف بعد تمريرة ذكية من فيليكس إلى الفرنسي المندفع. سجل كومان هدفه الثامن هذا الموسم ليضاعف تقدم الفريق المضيف.
استمرت سيطرة النصر على مجريات المباراة بعد الاستراحة، حيث سدد فيليكس كرة مرت بجوار القائم، قبل أن يسدد يوسف أومارو كرة فوق العارضة في الطرف الآخر بعد خطأ من محمد سماكان. سعى رونالدو لتسجيل هدفه الثاني، لكنه أُبعِد مرتين من قبل زايد، الذي أنقذ مرماه مرارًا وتكرارًا.
لكنه خسر أمام لحظة أخرى من الجودة الخالصة، هذه المرة من قبل لاعب الوسط البرازيلي أنجيلو - الذي قطع أكثر من نصف طول الملعب، متجاوزًا أربعة لاعبين ليحسم النتيجة بهدف الليل. لكن رونالدو لم يرضى بالهزيمة، حيث سدد كرة قوية أخرى من الجانب الأيسر للمنطقة ليضيف لمسة جمالية على الفوز الساحق ويعيد النصر إلى صدارة الترتيب.
- Getty Images Sport
أفضل لاعب
بعد أن استراح في مباراة دوري أبطال آسيا الثانية ضد فريق أركاداج التركماني في منتصف الأسبوع، عاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية بشكل قوي ليقود النصر إلى الفوز. كان هدفاه متشابهين تقريبًا، حيث مرر كومان الكرة مرتين إلى اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، الذي سددها بقوة متجاوزًا زايد، الذي لعب جيدًا لكنه لم يستطع إيقاف الأيقونة البرتغالية. تجدر الإشارة إلى كومان، الذي ساهم في ثلاثة من الأهداف الأربعة، لكن هذه الليلة كانت لرونالدو كما هو الحال في كثير من الأحيان.
الخاسر الكبير
في الحقيقة، قدم الزوار أداءً جيدًا إلى حد ما بالنظر إلى منافسهم القوي على اللقب، ولم يهزموا بسبب أخطاء دفاعية فادحة بل بسبب لحظات من البراعة الفائقة.
لو سمح النصر للهزم بالعودة إلى المباراة، لكان ذلك على الأرجح على يد سماكان - الذي أهدر الكرة بشكل متهور في منطقة الجزاء الخاصة به قبل أن يضيع أومارو الفرصة. كما حصل مدافع النصر على بطاقة صفراء بعد أن أسقط أحد لاعبي الفريق المنافس في حركة كان من الممكن أن تستحق بطاقة صفراء ثانية في يوم آخر.
- Getty Images Sport
تقييم المباراة (من 5): ⭐⭐⭐
إعلان