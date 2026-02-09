Getty Images Sport
كريستيانو رونالدو يعود! نجم البرتغال مستعد لإنهاء إضرابه مع اقتراب موعد عودته إلى النصر
هدف رونالدو لإنهاء المباراة
وفقًا لصحيفة A Bola، عاد رونالدو بالفعل إلى التدريبات مع نادي النصر بعد أن غاب عن آخر مباراتين احتجاجًا على صفقات الانتقالات في يناير. وقد حدد نادي النصر موعد عودته في مباراة ضد الفاتح نهاية الأسبوع المقبل. سيلعب نادي النصر ضد أركاداج في تركمانستان في دوري أبطال آسيا 2 في منتصف الأسبوع، لكن رونالدو لن يشارك في تلك المباراة.
وأشارت التقارير إلى أن رونالدو شعر بالإهانة بسبب عدم نشاط النصر في فترة الانتقالات الشتوية، حيث لم يوقع سوى لاعب شاب، في حين سمح لمنافسه على اللقب، الهلال، بالتعاقد مع كريم بنزيمة من الاتحاد. تمتلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF) جميع الأندية الثلاثة، وغضب رونالدو، على الرغم من أن صحيفة A Bola تزعم أيضًا أنه كان غاضبًا بسبب تأخر دفع رواتب العاملين في النصر. الآن، يقال إن نادي ناصر وافق على الدفع، وانتهت الصراع على السلطة بفوز المهاجم.
رونالدو يتلقى تحذيراً من SPL
أفادت التقارير أن رونالدو هدد بمغادرة نادي النصر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المناورات السياسية الجديدة وراء الكواليس ستقنعه بالبقاء. ذكرت صحيفة "أ بولا" أن اثنين من المسؤولين التنفيذيين البرتغاليين، هما خوسيه سيميدو وسيماو كوتينيو، قد تم تقليص صلاحياتهما قبل فتح سوق الانتقالات، مما أثر على قدرتهما على التعاقد مع لاعبين جدد، لكن يقال إن هاتين المسؤوليتين قد أعيدت إليهما الآن.
وقد قام مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين بتذكير رونالدو بأن كل نادٍ في دوريهم يعمل بشكل مستقل، مما يعني أن هذا اللاعب العظيم يجب أن يطرح أي مشاكل مع أصحاب عمله - بدلاً من الإضرار بسمعة الدوري ككل.
وقالوا في بيان: "تنظم الدوري السعودي للمحترفين وفقًا لمبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها".
"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. هذا الإطار ينطبق بشكل متساوٍ على جميع أندية الدوري.
لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يقرر ما يتجاوز ناديه.
"تُظهر عمليات الانتقال الأخيرة هذه الاستقلالية بوضوح. فقد تعزز أحد الأندية بطريقة معينة. واختار نادٍ آخر نهجًا مختلفًا. كانت تلك قرارات اتخذتها الأندية في إطار المعايير المالية المعتمدة.
"تنافسية الدوري تتحدث عن نفسها. مع فارق بضع نقاط فقط بين الأربعة الأوائل، فإن السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا. هذا المستوى من التوازن يعكس نظامًا يعمل على النحو المنشود.
"يظل التركيز على كرة القدم - على الملعب، حيث مكانها - وعلى الحفاظ على منافسة موثوقة وتنافسية للاعبين والمشجعين."
تحذير من قبل المحترفين
لم تلقى ضربة رونالدو استحسان المتفرجين في الداخل والخارج، حيث صُدم أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر بسلوكه.
قال أفضل هداف في تاريخ الدوري: "لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني في اليوم ويضربون عن العمل. لا بد أن يكون من الرائع أن تقول إنك لن تذهب إلى العمل رغم أنك تتقاضى هذا المبلغ من المال. الأمر غريب عندما تفكر فيه. إنه نجم كبير، لكن الإضراب عن العمل في هذا المستوى لا يبدو جيدًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل النصر حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال، على الرغم من أن منافسه على اللقب لم يخسر أي مباراة هذا الموسم. لم يفز رونالدو بعد بأكبر لقب في السعودية ويواصل سعيه لتحقيق ذلك، قبل كأس العالم 2026 هذا الصيف. وبالطبع، سيرغب في أن يكون في أفضل حالة بدنية ممكنة استعداداً لتلك البطولة.
