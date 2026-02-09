كريستيانو رونالدو يعود! نجم البرتغال مستعد لإنهاء إضرابه مع اقتراب موعد عودته إلى النصر

أفادت التقارير أن رونالدو هدد بمغادرة نادي النصر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المناورات السياسية الجديدة وراء الكواليس ستقنعه بالبقاء. ذكرت صحيفة "أ بولا" أن اثنين من المسؤولين التنفيذيين البرتغاليين، هما خوسيه سيميدو وسيماو كوتينيو، قد تم تقليص صلاحياتهما قبل فتح سوق الانتقالات، مما أثر على قدرتهما على التعاقد مع لاعبين جدد، لكن يقال إن هاتين المسؤوليتين قد أعيدت إليهما الآن.

وقد قام مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين بتذكير رونالدو بأن كل نادٍ في دوريهم يعمل بشكل مستقل، مما يعني أن هذا اللاعب العظيم يجب أن يطرح أي مشاكل مع أصحاب عمله - بدلاً من الإضرار بسمعة الدوري ككل.

وقالوا في بيان: "تنظم الدوري السعودي للمحترفين وفقًا لمبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها".

"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. هذا الإطار ينطبق بشكل متساوٍ على جميع أندية الدوري.

لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يقرر ما يتجاوز ناديه.

"تُظهر عمليات الانتقال الأخيرة هذه الاستقلالية بوضوح. فقد تعزز أحد الأندية بطريقة معينة. واختار نادٍ آخر نهجًا مختلفًا. كانت تلك قرارات اتخذتها الأندية في إطار المعايير المالية المعتمدة.

"تنافسية الدوري تتحدث عن نفسها. مع فارق بضع نقاط فقط بين الأربعة الأوائل، فإن السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا. هذا المستوى من التوازن يعكس نظامًا يعمل على النحو المنشود.

"يظل التركيز على كرة القدم - على الملعب، حيث مكانها - وعلى الحفاظ على منافسة موثوقة وتنافسية للاعبين والمشجعين."

