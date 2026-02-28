كان نادي النصر يتطلع للرد على الفوز المتأخر الذي حققه الأهلي على الرياض يوم الخميس، وحصل على فرصة مبكرة للقيام بذلك. بعد مرور ثماني دقائق، مد ميشيل فيلانويفا جسده للوصول إلى كرة طائشة في منطقة الجزاء الخاصة به، لكنه بدا وكأنه لمس قدم محمد سماكان أولاً. سقط المدافع الفرنسي بشكل درامي على الأرض، وعلى الرغم من أن التلامس كان طفيفًا، حصل النصر على ركلة جزاء. احتج الفيحة بشدة، وسيشعر بأن العدالة قد تحققت عندما تقدم رونالدو وأخطأ في تسديد الكرة، حيث أرسلها بعيدًا عن القائم الأيسر.

حالف الحظ النصر مرة أخرى عندما أفلت مارسيلو بروزوفيتش من العقاب بعد ما بدا أنه ضربة رأس واضحة في الدقيقة 24. لكن هذا الحظ سرعان ما نفد مع اقتراب نهاية الشوط الأول. فاكتشف فاشون ساكالا ركان كعبي، المتداخل على الجانب الأيمن، الذي أرسل عرضية منخفضة أجبرت عبد الله العمري على تحويل الكرة إلى شباك بنتو.

تعامل دفاع الفيحة، بقيادة كريس سمولينج، مع موجة بعد موجة من هجمات النصر وبدا أنه قادر على صد هجمات الزوار طوال المساء. صمدوا لمدة 72 دقيقة قبل أن يكسر كينغسلي كومان وساديو ماني المقاومة. مرر سلطان الغنام الكرة إلى كومان الذي أرسلها عرضية إلى المهاجم السنغالي الذي سددها في المرمى الخلفي.

ضغط النصر من أجل تسجيل هدف الفوز، وفي الدقيقة 80، انهار دفاع الفيحة وأحزانهم أخيرًا. وصلت ركلة ركنية إلى جواو فيليكس على حافة منطقة الجزاء، الذي سدد الكرة بقوة لترتد من القائم وتصطدم بالحارس أورلاندو موسكيرا وتدخل الشباك. وبقليل من الحظ، أكمل النصر عودته قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الرابع ليُعيد النادي إلى صدارة الدوري السعودي.