Goal.com
مباشر
Al-Nassr Ronaldo Al-FayhaGetty

ترجمه

كريستيانو رونالدو يضيع ركلة جزاء ويصاب بخوف من الإصابة، بينما يحافظ النصر على آماله في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بفوزه في المباراة

شهدت المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين تطوراً جديداً مساء السبت، حيث عاد النصر من الخلف ليحقق فوزاً صعباً 3-1 على الفيحة. أضاع كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة وبدا محبطاً قبل أن يخرج مصاباً، لكنه شاهد فريقه يعود ليحصد النقاط الثلاث ويستعيد صدارة الترتيب من الأهلي.

  • النصر ينتفض ويخطف فوزاً ثميناً

    كان نادي النصر يتطلع للرد على الفوز المتأخر الذي حققه الأهلي على الرياض يوم الخميس، وحصل على فرصة مبكرة للقيام بذلك. بعد مرور ثماني دقائق، مد ميشيل فيلانويفا جسده للوصول إلى كرة طائشة في منطقة الجزاء الخاصة به، لكنه بدا وكأنه لمس قدم محمد سماكان أولاً. سقط المدافع الفرنسي بشكل درامي على الأرض، وعلى الرغم من أن التلامس كان طفيفًا، حصل النصر على ركلة جزاء. احتج الفيحة بشدة، وسيشعر بأن العدالة قد تحققت عندما تقدم رونالدو وأخطأ في تسديد الكرة، حيث أرسلها بعيدًا عن القائم الأيسر.

    حالف الحظ النصر مرة أخرى عندما أفلت مارسيلو بروزوفيتش من العقاب بعد ما بدا أنه ضربة رأس واضحة في الدقيقة 24. لكن هذا الحظ سرعان ما نفد مع اقتراب نهاية الشوط الأول. فاكتشف فاشون ساكالا ركان كعبي، المتداخل على الجانب الأيمن، الذي أرسل عرضية منخفضة أجبرت عبد الله العمري على تحويل الكرة إلى شباك بنتو.

    تعامل دفاع الفيحة، بقيادة كريس سمولينج، مع موجة بعد موجة من هجمات النصر وبدا أنه قادر على صد هجمات الزوار طوال المساء. صمدوا لمدة 72 دقيقة قبل أن يكسر كينغسلي كومان وساديو ماني المقاومة. مرر سلطان الغنام الكرة إلى كومان الذي أرسلها عرضية إلى المهاجم السنغالي الذي سددها في المرمى الخلفي.

    ضغط النصر من أجل تسجيل هدف الفوز، وفي الدقيقة 80، انهار دفاع الفيحة وأحزانهم أخيرًا. وصلت ركلة ركنية إلى جواو فيليكس على حافة منطقة الجزاء، الذي سدد الكرة بقوة لترتد من القائم وتصطدم بالحارس أورلاندو موسكيرا وتدخل الشباك. وبقليل من الحظ، أكمل النصر عودته قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الرابع ليُعيد النادي إلى صدارة الدوري السعودي.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أفضل لاعب

    استعاد سمالينج، المدافع السابق لمانشستر يونايتد وروما، بريقه القديم في عرض مهيمن في قلب دفاع الفيحة. كان الإنجليزي متفوقًا وأبقى رونالدو صامتًا طوال المباراة، حيث قام بتحدي رائع للنجم البرتغالي بعد الاستراحة مباشرة. قاد سمالينج فريقه طوال المباراة، وعلى الرغم من عدم تمكنه من منع أهداف النصر، إلا أنه استحق أن ينهي المباراة في صفوف الفريق الفائز.

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    الخاسر الكبير

    سيشعر رونالدو بالارتياح لأن إخفاقه في التسجيل من ركلة الجزاء لم يكلف فريقه الكثير. كان أداء المهاجم البرتغالي مخيباً للآمال، وظل يرمي بذراعيه دون هدف طوال معظم المباراة عندما لم تسر الأمور كما يشاء. ثم اضطر رونالدو إلى الخروج في وقت متأخر بعد أن شعر بشيء في أوتار ركبته، وشاهد بديله الحمدان يضيف الهدف الثالث.

  • تقييم المباراة (من 5): ⭐⭐⭐

دوري أبطال آسيا 2
الوصل crest
الوصل
الوصل
النصر crest
النصر
النصر
دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
0