أحمد فرهود

كريستيانو رونالدو يتلاعب بنا: "لقطة" ضد الخلود أعادتنا إلى أيام الصبا.. و"لحظة" أرعب بها جمهور النصر

ليلة رائعة من الدون بقميص النصر..

لم تكن مجرد ليلة عادية؛ بل هي إعلان جديد عن صرخة "siuuu"، التي لا تعرف الشيخوخة أبدًا.

نعم.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو واصل كتابة التاريخ؛ وذلك خلال مباراة فريقه النصر ضد نادي الخلود مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

رونالدو سجل هدفًا؛ ليقود الفريق النصراوي للفوز (3-0) على الخلود، قبل الخروج من أرضية الملعب في الدقائق الـ12 الأخيرة.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 43، في "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مُتخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن نادي الهلال، صاحب "الصدارة".

ومع كل لمسة لـ"الدون" على عشب الملعب؛ كان يثبت للعالم أن العمر ليس إلا رقمًا في قاموسه، وأن طريق "الألف هدف" بات أقرب من أي وقتٍ مضى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في مباراة النصر والخلود..

    كريستيانو رونالدو.. الهدف رقم 961 بـ"تيكي تاكا" برتغالية

    مرة أخرى.. أثبت الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، "تفاهمًا" كبيرًا فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وذلك خلال مباراة فريقهما النصر ضد نادي الخلود، مساء اليوم الجمعة.

    هذه الثنائية قدّمت لنا لقطات "تيكي تاكا" فنية، من تلك التي تنال إعجاب عاشق كرة القدم؛ قبل أن تتكلل بهدف للدون، في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

    الهدف الذي سجله رونالدو في شباك الخلود؛ هو الأول بعد الـ960 في مسيرته الكروية، ليقترب خطوة جديدة من حلم "الألف هدف".

    لكن أيضًا.. هذا الهدف قرب الأسطورة البرتغالية خطوة جديدة، من أن يصبح "الهداف التاريخي" لنادي النصر، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    وسجل رونالدو منذ الانضمام للفريق النصراوي، في يناير من عام 2023 وحتى الآن، 91 هدفًا في 95 مباراة بمسابقة الدوري.

    ومنذ تطبيق الاحتراف في 2008-2009؛ لا يوجد سوى لاعب نصراوي واحد فقط يتفوق على رونالدو في الدوري السعودي، وهو محمد السهلاوي.

    - هدافو النصر في دوري المحترفين:

    * 1/ محمد السهلاوي: 103 أهداف.

    * 2/ كريستيانو رونالدو: 91 هدفًا.

    * 3/ عبدالرزاق حمدالله: 77 هدفًا.

    عندما واجه كريستيانو رونالدو "مقاتلين" وليس لاعبين

    قبل تسجيله هدفه في مباراة فريقه النصر ضد نادي الخلود، مساء اليوم الجمعة؛ واجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو صمودًا كبيرًا، من مدافعي المنافس.

    والحقيقة أن مدافعي الخلود كانوا أشبه بـ"المقاتلين"، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وذلك في محاولة للتصدي لهجوم النصر الشرس، وخاصة رونالدو.

    ووجدنا في الشوط الأول فقط؛ مدافع من الخلود يبعد كرة رونالدو من خط المرمى، وآخر يرتمي بشكلٍ مثير لاعتراض تسديدته.

    لكن.. الهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية في مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47؛ أنهى هذا الصمود بشكلٍ نهائي، ليسجل الفريق النصراوي ثنائية أخرى.

    الزمن يتوقف.. كريستيانو رونالدو يستعيد "أيام شبابه" مع يونايتد

    بعيدًا عن لغة الأرقام أو صمود مدافعي الفريق المنافس؛ فنحن شاهدنا لقطة من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يجب الوقوف عندها، وذلك في مباراة فريقه النصر ضد نادي الخلود.

    اللقطة التي نقصدها هُنا؛ تلك التي كانت في الدقيقة 57 من عمر المباراة، والتي شنّ فيها هجمة من الجناح الأيسر لهجوم النصر.

    وإذا عُدنا إلى بدايات الأسطورة البرتغالية، خاصة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسنواته الأولى مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سنجد أنه كان يلعب على الجناح أساسًا، وليس كمهاجم صريح مثل الآن.

    وكان رونالدو يعتمد وقتها على مهاراته الكبيرة؛ حيث يراوغ أي مدافع أمامه، ثم يدخل للعمق ويسدد أو يمرر كرة حاسمة.

    ونحن شاهدنا كل ذلك في الدقيقة 57، من مباراة النصر والخلود؛ حيث تناسى رونالدو عمره الحالي "40 سنة"، وعاد لأيام شبابه في مانشستر يونايتد.

    وبتلك اللحظة.. أوقف رونالدو الزمن تمامًا، وقدّم لنا لوحة فنية؛ عندما راوغ مدافع الخلود ومرر الكرة من بين قدميه، بعد انطلاقة هجومية من الجناح الأيسر.

    لحظة تلاعب فيها كريستيانو رونالدو بـ"مشاعر" جمهور النصر

    وأخيرًا.. يجب أن نُشير إلى لحظة تبديل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 78 من عمر مباراة النصر والخلود، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    لحظة تبديل رونالدو أرعبت جمهور النصر في البداية؛ حيث ظهر اللاعب غاضبًا، ويتحدث مع مدربه وهو غير سعيد.

    هُنا.. ظن البعض أن رونالدو غير راضٍ عن قرار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ بإخراجه من أرضية الملعب.

    وآخر ما يحتاجه النصر الآن، هو "الصدام" بين الثنائي البرتغالي؛ إلا أن "الدون" بدد كل هذه المخاوف، وفي أسرع وقتٍ ممكن.

    نعم.. كريستيانو بعد أن ظهر غاضبًا وغير سعيد، وجدناه يبتسم ويضحك؛ ثم يقوم بالتحدث مع جيسوس، على الخط.

    وقتها.. اكتملت الليلة النصراوية الجميلة؛ وأصبح بإمكان جمهور هذا الكيان الرياضي الكبير، أن ينام مرتاحًا.

