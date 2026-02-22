كريستيانو رونالدو يتحدث عن خططه المستقبلية بعد إنهاء إضرابه مع النصر

طُرحت أسئلة جادة حول مستقبل رونالدو بعد أن استبعد نفسه من المنافسة على الاختيار في الرياض. انتهى الأمر بخمس مرات الفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى غياب ثلاث مباريات، مع الكشف عن أن بنود الخروج في عقده مع النصر يمكن تفعيلها في فترة الانتقالات الصيفية.

وقد تمت مناقشة عودة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى أوروبا، بينما تم التكهن أيضًا بانتقاله المذهل للانضمام إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ومع ذلك، عاد رونالدو إلى القيام بما يجيده في النصر.

سجل هدفين في الفوز الساحق 4-0 على الحزم يوم السبت، الذي أعاد فريق جورج جيسوس إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين. يسعى CR7 إلى تحقيق أول لقب كبير له في مسيرته في الشرق الأوسط.