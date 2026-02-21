Goal.com
"مارادونا" يظهر بملعب الأول بارك .. السومة اختفى بفعل فاعل والتسلل لم يكسر "المقاتل" رونالدو في ليلة الصدارة ضد الحزم

انتصار ثمين في ليلة رائعة على ملعب النصر

جورج جيسوس وجه الدعوة لجماهير النصر لحضور أمسية رمضانية رائعة على ملعب الأول بارك مساء السبت الأحد، لتكون المكافأة رباعية وصدارة على حساب الحزم "لمن حضروا فقط".

قلة أعداد الحاضرين لم تقتل فرحة من جاءوا لمشاهدة اللقاء، الأهازيج والرقصات في كل مكان، العائلات والشباب والشيوخ والأطفال، جميعهم يشهدون الانتصار الساحق برباعية نظيفة في الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

من أين نبدأ؟ من الهدف الأول الذي سجله كريستيانو رونالدو بمساعدة كينجسلي كومان؟ أم الهدف الذي أحرزه الأخير بمجهود رائع بعد نصف ساعة؟

أم نبدأ بواحد من أفضل الأهداف في هذا الموسم سواء في السعودية أو خارجها، عندما أضاف أنجيلو جابرييل الثالث بالدقيقة 77؟ قبل أن يختتم رونالدو الرباعية الممتعة بعدها بدقيقتين فقط.

جورج جيسوس قال إن الفريق طلب التدريب قبل الإفطار، وسيكون عليه تقييم الموقف ومتابعة رد فعل اللاعبين في هذه التجربة الجديدة، والآن بعد هذه الرباعية دعونا نقول ما أجمل هذه الفكرة!

أولًا دعونا نتطرق إلى المقارنة البديهية في هذه الليلة، كريستيانو رونالدو أمام العقيد عمر السومة نجم الحزم!

    التسلل لم يكسر البرتغالي

    بعد ما ذكرناه في المقدمة، أصبح من البديهي معرفة من كان الأفضل في هذا الموقعة التي حسمها النصر بكل إبداع وروعة من المدرب جورج جيسوس، وكأنه يرد على المستويات المميزة والممتعة لمنافسه الأهلي.

    العلامة الأبرز في رونالدو والنصر الليلة، كانت هي القتال ومحاولة حسم الفوز منذ اللحظة الأولى، لا مجال للسقوط والاستسلام أمام الهلال، مع الوضع في الاعتبار كل الفوضى التي حدثت في الميركاتو الشتوي وإضراب كريستيانو وانتقال كريم بنزيما للزعيم قادمًا من الاتحاد.

    فكرة خوض الهلال للكلاسيكو ضد الاتحاد في نفس التوقيت، ربما أعطت رونالدو وزملائه حافزًا إضافيًا من أجل الرد في الملعب وإثبات أنفسهم أمام المنافس العنيد الذي تسلح بمجموعة من اللاعبين المميزين بمنتصف الموسم.

    التسلل كان العدو الأول لرونالدو في هذه المباراة، حيث سجل هدفين بخلاف هدفيه من تسلل، ولولا وقوعه في هذه المصيدة لكان وصل إلى هاتريك أو سوبر هاتريك في مهرجان الأهداف الذي شاهدناه الليلة.

    المدرب جورج جيسوس خطته كانت واضحة بالاعتماد على الاختراق من العمق، ومحاولة التمرير لرونالدو من خلال جواو فيليكس وكينجسلي كومان وساديو ماني، والبرتغالي وجد نفسه في مناطق خطيرة أكثر من مرة.

    هل تعمد المدرب جلال القادري اللعب على مصيدة التسلل اعتمادًا على أرقام رونالدو ووقوعه بها كثيرًا هذا الموسم؟ هذا أمر وارد، ولكن مهما كانت التفاصيل، النتيجة كانت الفشل، خاصة في هدف رونالدو الأول الذي ظن دفاع الحزم أنه متسللًا وتم احتسابه في النهاية نظرًا لصحته.

    وبغض النظر عن الفنيات وضعف المردود الدفاعي من الحزم والثغرات التي استغلها رونالدو ورفاقه، الروح القتالية وعزيمة النصر التي أشعلت تفاعل الجماهير، كلها أمور زينت عودة الصدارة من جديد إلى العالمي، باستغلاله تعادل الهلال مع الاتحاد 1/1 في ليلة رمضانية مثالية لكريستيانو ورفاقه.

    أين العقيد؟

    في الوقت الذي تصدر فيه رونالدو المشهد خلال هذه الليلة في أغلب الفترات، كنا نبحث عن عمر السومة، الذي لم يظهر كثيرًا ولم يكن له أي تأثير، ولكن هذا أمر مبرر وليس بغريب، بسبب الصورة المتواضعة التي لعب بها فريقه.

    الحزم ليس فريقًا سيئًا بهذه الدرجة التي لعب بها الليلة على الأول بارك، ولكن من المعروف عنه أنه يسقط ولا يقدم أي شيء أمام الكبار في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

    الفريق سقط أمام النصر برباعية وثنائية دون أن يسجل، الهلال 3/0 والقادسية 5/1، وخسر من الأهلي مرتين بنفس النتيجة بهدفين دون رد.

    المهاجم السوري صاحب الـ7 أهداف في كل البطولات هذا الموسم، لم يحصل على الدعم الكافي ليصبح منعزلًا بشكل كامل، في الوقت الذي كان فيه رونالدو هو رجل المباراة واللاعب الأكثر تأثيرًا.

    السومة أهدر فرصة واحدة ولم يسدد على المرمى سوى في مناسبة وحيدة، ولم يلمس الكرة في 22 مرة فقط قبل خروجه في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

    يبدو من الصعب جدًا تحميل السومة المسؤولية الكاملة على ظهوره بهذه الطريقة، خاصة وأن فريقه وقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العرض الممتع الذي قدمه النصر.

    رونالدو حصل على الدعم من فيليكس وكومان وماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم ممن سطعوا الليلة على ملعب الأول بارك، في الوقت الذي عجز فيه زملاء السومة عن صناعة أي شيء يذكر لتهديد الحارس بينتو.

    النصر أضاع 5 كرات خطيرة مقابل واحدة فقط للحزم، سدد 16 كرة على المرمى مقابل 5 للضيوف، لذلك نحن لسنا بحاجة إلى الكثير من الشرح لمعرفة لماذا اختفى السومة وكأنه لم يلعب!

    مارادونا يظهر في الأول بارك

    كما يقول المثل الإنجليزي "First time was so nice i had to do it twice"، قرر أنجيلو نجم النصر أن يطبق هذه المقولة بحذافيرها.

    اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 سنة، نجح في تسجيل هدفًا رائعًا في الفوز على الاتحاد بالجولة 2/0، ليزين انتصار النصر على العميد، بمجهود فردي ولا أروع بانطلاقة من قبل منتصف الملعب.

    هذه اللقطة لم تكن كافية للبرازيلي الشاب، يبدو أنه استمتع بها كثيرًا وقرر أن يفعلها من جديد أمام الحزم في ليلة الصدارة، حيث حصل على الكرة بنفس المكان وراوغ أكثر من لاعب بطريقة أفضل هذه المرة، ليسجل أحد أجمل أهداف موسم 2025/2026.

    المشهد كان أصعب لأن أنجيلو واجهه أكثر من لاعب هذه المرة، وجعلنا نعتقد وأننا نشاهد النجم الراحل دييجو أرماندو مارادونا يعود مرة أخرى للتلاعب بالمدافعين على ملعب الأول بارك، ولأنها ليست المرة الأولى لأنجيلو، فبكل تأكيد الأمر ليس صدفة، اللاعب يمتلك قدرات مميزة ولديه هامش تطور أكبر مما نراه الآن، يجعلنا نتوقع المزيد من تلك اللقطات.

    المشهد الذي قام به البرازيلي يجعله من أقوى المنافسين على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف خلال هذا الموسم، مع الوضع في الاعتبار أنه قد يكررها بصورة أجمل في المستقبل القريب!

    هدف أنجيلو يأتي مثل الزينة التي يتم وضعها على "التورتة" والحلوى، في ليلة حصد فيها النصر الصدارة بعد ارتفاع رصيده من النقاط إلى 55 نقطة، مقابل 54 للهلال و53 للأهلي و50 للقادسية.

0