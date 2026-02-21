"مارادونا" يظهر بملعب الأول بارك .. السومة اختفى بفعل فاعل والتسلل لم يكسر "المقاتل" رونالدو في ليلة الصدارة ضد الحزم

جورج جيسوس وجه الدعوة لجماهير النصر لحضور أمسية رمضانية رائعة على ملعب الأول بارك مساء السبت الأحد، لتكون المكافأة رباعية وصدارة على حساب الحزم "لمن حضروا فقط".

قلة أعداد الحاضرين لم تقتل فرحة من جاءوا لمشاهدة اللقاء، الأهازيج والرقصات في كل مكان، العائلات والشباب والشيوخ والأطفال، جميعهم يشهدون الانتصار الساحق برباعية نظيفة في الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

من أين نبدأ؟ من الهدف الأول الذي سجله كريستيانو رونالدو بمساعدة كينجسلي كومان؟ أم الهدف الذي أحرزه الأخير بمجهود رائع بعد نصف ساعة؟

أم نبدأ بواحد من أفضل الأهداف في هذا الموسم سواء في السعودية أو خارجها، عندما أضاف أنجيلو جابرييل الثالث بالدقيقة 77؟ قبل أن يختتم رونالدو الرباعية الممتعة بعدها بدقيقتين فقط.

جورج جيسوس قال إن الفريق طلب التدريب قبل الإفطار، وسيكون عليه تقييم الموقف ومتابعة رد فعل اللاعبين في هذه التجربة الجديدة، والآن بعد هذه الرباعية دعونا نقول ما أجمل هذه الفكرة!

أولًا دعونا نتطرق إلى المقارنة البديهية في هذه الليلة، كريستيانو رونالدو أمام العقيد عمر السومة نجم الحزم!