"من ملك أمريكا للمعجزة الأولمبية الذي تحدى سلطات العالم" .. رياضيون أثبتوا أن كريستيانو رونالدو ليس استثناءً أو خارقًا

أساطير يحطمون الأرقام القياسية ويكتبون التاريخ..

"العمر مجرد رقم".. مقولة ارتبطت بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال السنوات القليلة الماضية.

رونالدو وعلى الرغم من وصوله إلى 39 سنة؛ إلا أنه يتمتع بـ"بنية جسمانية" قوية ولياقة بدنية عالية، يتفوق بهما على الكثير من اللاعبين، الذين لا يزالوا في العشرينيات من عمرهم.

أيضًا.. يواصل الأسطورة البرتغالية تحطيم الأرقام القياسية، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب بلاده؛ حتى ولو ابتعد عن "منصات التتويجات"، في الفترة القليلة الماضية، وتحديدًا منذ الرحيل عن العملاق الإيطالي يوفنتوس، في صيف عام 2021.

لكن.. يظل كريستيانو مع كل قوته البدنية وأرقامه القياسية، التي يحققها في هذا السن المتقدم؛ ليس استثناءً في عالم الرياضة كما يدعي البعض؛ فهُناك مجموعة من اللاعبين "الكبار في العمر" في مختلف الألعاب، يكتبون التاريخ مثل الأسطورة البرتغالية، أو ربما يتفقون عليه.

وبعض هذه الألعاب الرياضية؛ تحتاج إلى قوة جسمانية ولياقة بدنية، وأخرى يكون ضروري فيها التركيز الذهني والثبات الإنفعالي، من أجل تحقيق الإنجازات وكتابة التاريخ.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الرياضيين "كبار السن"، الذين يكتبون التاريخ في الألعاب المختلفة، خلال الوقت الحالي، على غرار كريستيانو رونالدو، وبعيدًا عن الأسطورة الحية الأخرى في عالم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي..