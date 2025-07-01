الآن عرفتم قوة الدوري السعودي وكريستيانو رونالدو كان على حق .. ردود فعل عالمية بعد ملحمة فوز الهلال على مانشستر سيتي

الزعيم أقصى فريق جوارديولا وأصبح من "الثمانية الكبار"

كتب نادي الهلال السعودي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية، بعدما استطاع أن يحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025، بعدما مباراة تاريخية تغلب خلالها على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

الهلال أقصى فريق بيب جوارديولا من مونديال الأندية، بعدما فاز عليه بنتيجة (4-3)، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين وشهدت قتالًا من جميع لاعبي الفريق السعودي من أجل حصد هذا الانتصار التاريخي.

وبذلك الفوز، يضرب الهلال موعدًا تاريخيًا مع فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة المقبل على أمل العبور إلى المربع الذهبي، ليواصل الزعيم مسيرته الذهبية في كأس العالم للأندية.

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وتسبب هذا الفوز المثير للهلال في موجة من ردود الفعل على المستوى العالمي، فالجميع أشاد بالفريق السعودي المقاتل الذي لم يستسلم طوال 120 دقيقة واستطاع أن يحول تأخره إلى تقدم أكثر من مرة حتى أجهز على منافسه بالضربة القاضية.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" في السطور التالية، أبرز ردود الفعل العالمية على هذا الفوز المثير للهلال على مانشستر سيتي.