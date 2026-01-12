بين إنقاذ رونالدو وإحياء كابوس سانتوش: روبرتو مارتينيز يفاجئ كريستيانو بخطة تجهيز البرتغال لكأس العالم 2026

ومن المرجح أن يكون منتخب البرتغال، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، بعد فوز رونالدو ورفاقه بدوري الأمم الأوروبية 2025، فيما يخوض "البحارة"، اختبارات ودية قبل المونديال، بمواجهتين أمام أصحاب الأرض "المكسيك والولايات المتحدة"، في مارس المُقبل.
وتحدّث مارتينيز عن أهمية هذه المباريات، بقوله "لدينا عدة ملفات شخصية، وستكون مرحلة مارس مهمة للغاية في هذا الأمر".
وأضاف "كأس العالم هذه ستكون معقدة وصعبة على الفرق الأوروبية، لذلك، فإن معسكر التدريب سيكون مهمًا للغاية؛ أولًا للعب على ارتفاع في المكسيك، ثم في ملعب داخلي ضد الولايات المتحدة. اعتقدنا أنه يجب أن نجرب ذلك قبل المونديال، بالنسبة لنا، هذا هو الإعداد المثالي".
وتحدث مارتينيز الذي سبق وأن أشرف على رحلة بلجيكا من أجل تحقيق المجد العالمي، عن مدى تحضيراته لقيادة البرتغال في كأس العالم، حيث يعتقد أنه سيجعل المنتخب مستعدًا بشكل جيد للتحديات العديدة التي تواجهه.
وقال المدرب صاحب الـ52 عامًا: "ستكون هذه المشاركة الثالثة لي في كأس العالم، وقد تعلمت أنه لا أحد يصل إلى البطولة كفريق بطل؛ عليك أن تنمو خلال المباريات الثلاث الأولى، وتبذل قصارى جهدك لضمان راحة لاعبيك طوال البطولة.
ليس لدينا تاريخ في كأس العالم، وهذا جزء من استعدادنا النفسي. نحتاج إلى المضيّ خطوة بخطوة، وجعل اللاعبين يؤمنون بأننا قادرون حقًا على الفوز باللقب".