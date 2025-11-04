Cristiano Ronaldo Junior Georgina GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

بطولة جديدة مع البرتغال .. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث بلغة الألقاب فقط و"لكن شهرة والده تقوده لسرقة الأضواء من غيره"

جونيور يسير على خطى والده الأسطورة كريستيانو رونالدو..

على خطى والده الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ يبدو أن جونيور لا يعرف سوى لغة واحدة فقط، وهي التتويج بالألقاب.

كريستيانو جونيور البالغ من العمر 15 سنة، يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ حيث انتقل إلى المملكة العربية السعودية مع والده، في يناير من عام 2023.

ومن بوابة النصر.. ها هو جونيور ينضم إلى صفوف الفئات السنية لمنتخب البرتغال؛ بداية من فريق تحت 15 سنة، ثم 16 عامًا.

ولم يكتفِ نجل الأسطورة رونالدو، بالانضمام إلى الفئات السنية لمنتخب بلاده فقط؛ بل يتوّج بالبطولة تلو الأخرى، في الوقت الحالي.

    بداية ألقاب كريستيانو جونيور مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال

    بداية ألقاب جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال؛ جاءت من بوابة فريق تحت 15 سنة.

    وتوّج كريستيانو جونيور مع منتخب البرتغال، بلقب بطولة "فلاتكو ماركوفيتش الدولية"؛ وذلك في شهر مايو من عام 2025.

    وقتها.. شارك نجل رونالدو في جميع مباريات البطولة "4"؛ ولكنه لم يكمل الـ90 دقيقة في أي منها، على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: 27 دقيقة في فوز البرتغال (4-1) على اليابان.

    * المباراة الثانية: 59 دقيقة في تعادل البرتغال (1-1) مع اليونان.

    * المباراة الثالثة: 17 دقيقة في فوز البرتغال (2-1) على إنجلترا.

    * المباراة الرابعة: 54 دقيقة في فوز البرتغال (3-2) على كرواتيا.

    ولم يسجل جونيور في المباريات الثلاث الأولى؛ ولكنه انفجر في اللقاء الرابع الحاسم ضد كرواتيا، والذي منح الفوز فيه اللقب لمنتخب البرتغال تحت 15 عامًا.

    نجل رونالدو سجل هدفين، من ثلاثية المنتخب البرتغالي في الشباك الكرواتية؛ بينما تكفل مهاجم سبورتنج براجا رافاييل كابرال، بالآخر.

    مع فئة أكبر.. لقب جديد لنجل كريستيانو رونالدو بقميص البرتغال

    بعد بطولة "فلاتكو ماركوفيتش الدولية".. تم استدعاء جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى منتخب البرتغال تحت 16 عامًا.

    ويعتبر يوم 31 أكتوبر 2025 بمثابة اللحظة الفارقة في مسيرة كريستيانو جونيور؛ حيث سجّل أول مشاركة له بقميص منتخب البرتغال تحت 16 عامًا؛ وذلك خلال مواجهة تركيا في بطولة كأس الاتحاد الدولية، التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية.

    ودخل جونيور أرضية الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة؛ والتي انتهت بفوز البرتغال بهدفين دون رد، عن طريق صامويل تافاريس ورافاييل كابرال.

    ثم جاءت المشاركة الثانية لنجل الأسطورة رونالدو، في فوز البرتغال (3-0) على منتخب ويلز، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الدولية.

    وفي هذه المباراة.. سجل كريستيانو جونيور أول أهدافه مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، مع تقديم الكثير من اللقطات المثيرة للإعجاب.

    ومن ثم جاءت المباراة الأهم، عندما واجه منتخب البرتغال نظيره الإنجليزي اليوم الثلاثاء "4 نوفمبر 2025"؛ حيث كان يحتاج زملاء رونالدو الابن للفوز أو التعادل، من أجل التتويج بلقب كأس الاتحاد.

    وبالفعل.. حقق منتخب البرتغال تحت 16 عامًا الفوز على إنجلترا (2-1)، في مباراة شهدت مشاركة جونيور في الدقائق الأخيرة.

    وبالتالي.. يكون كريستيانو جونيور قد توّج بلقبه الثاني مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال، خلال 6 أشهر فقط؛ مع مساهمته في البطولتين بـ"الأهداف"، على النحو التالي:

    * بطولة "فلاتكو ماركوفيتش الدولية": هدفان في 4 مباريات.

    * بطولة "كأس الاتحاد الدولية": هدف في 3 مباريات.

    كريستيانو جونيور يسرق الأضواء من جوهرة البرتغال

    لأنه نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ فمن الطبيعي أن يركز الجميع مع جونيور، الذي يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي النصر - كما ذكرنا -.

    وأخذت الصحف البرتغالية والشبكات العالمية تتغنى بكريستيانو جونيور؛ بعد تتويج منتخبي تحت 15 و16 عامًا، بلقبي "فلاتكو ماركوفيتش الدولية" و"كأس الاتحاد الدولية" - على التوالي -.

    لكن.. هُناك لاعب آخر استحق الإشادة أيضًا، وربما أكثر من جونيور نفسه؛ وهو رافاييل كابرال، مهاجم الفئات السنية لنادي سبورتنج براجا البرتغالي.

    هذا المهاجم ساهم بشكلٍ كبير للغاية في تتويج المنتخب البرتغالي تحت 15 و16 عامًا، بلقبي "فلاتكو ماركوفيتش الدولية" و"كأس الاتحاد الدولية".

    وسجل كابرال 4 أهداف في بطولة "فلاتكو ماركوفيتش الدولية"؛ من بينهم هدف في المباراة الحاسمة ضد منتخب كرواتيا.

    إلا أن الإشادة كلها ذهبت إلى نجل الأسطورة رونالدو في النهاية - وهي مستحقة أيضًا -؛ خاصة مع تسجيله ثنائية في الشباك الكرواتية، في مباراة الفوز (3-2).

    ثم عاد كابرال وتألق في بطولة "كأس الاتحاد الدولية"؛ حيث يكفي أنه سجل ثنائية منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، في المباراة الحاسمة ضد إنجلترا.

    ومرة أخرى.. ذهبت الأضواء إلى جونيور؛ حيث ركز الجميع على تتويج نجل رونالدو بلقبه الثاني مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال، بعيدًا عن التغني بالمهاجم القادم بقوة رافاييل كابرال.

    كابرال من مواليد 23 سبتمبر 2010؛ حيث بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية للنادي البرتغالي فيتوريا جيماريش، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية سبورتنج براجا في صيف 2023.

    وحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، يرتبط كابرال بعقدٍ مع سبورتنج براجا، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ ما قد يجعله مطمعًا لكثير من الأندية الكبيرة.

    كلمة أخيرة.. جونيور يتحدث بلغة الألقاب مع النصر أيضًا

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن ألقاب جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، لا تقتصر في الفترة الأخيرة، على الفئات السنية لمنتخب البرتغال فقط.

    كريستيانو جونيور كان قد قاد فريق البراعم بنادي النصر؛ للتتويج بلقب الدوري بشكلٍ رسمي، عام 2024.

    وحقق جونيور ما فشل فيه والده مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث لم ينجح كريستيانو "الأب"، في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -.  

    ومؤخرًا.. قيل إن أندية أوروبية عملاقة تسعى للتعاقد مع جونيور من النصر؛ على رأسها العملاق الإسباني ريال مدريد، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    وسبق لنجل رونالدو أن تواجد في أكاديميتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد؛ عندما كان والده ينشط في صفوف الناديين العملاقين.

    ومن المستبعد أن يرحل جونيور عن النصر حاليًا؛ خاصة بعد تجديد والده عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي الكبير، حتى 30 يونيو 2027.