"تابعوا قرارات كريستيانو رونالدو وانظروا إلى حال مالكوم وسالم الدوسري!" .. رفض محترفي روشن اللعب مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025 "نعمة كبيرة"

أسماء كبيرة رفضت إغراءات الهلال المونديالية..

انتهت مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي فاقت التوقعات بشكلٍ عام، على الرغم من أنها كانت من الممكن أن تكون أفضل بكثير.

الهلال دخل البطولة العالمية بدون صفقاتٍ أجنبية كبيرة؛ حيث اكتفى بالتوقيع مع المدير الفني سيموني إنزاجي فقط، ما جعل توقعات الجمهور محدودة للغاية.

لكن.. مع أول مباراة في كأس العالم للأندية 2025، غيّر الزعيم الهلالي توقعات جمهوره من حالة التشاؤم إلى التفاؤل الكبير؛ وذلك بعد التعادل التاريخي (1-1) مع ريال مدريد، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وأكمل الهلال مشواره بعد التعادل التاريخي مع ريال مدريد؛ ليتأهل إلى دور ثمن النهائي كـ"وصيف للمجموعة الثامنة"، برصيد 5 نقاط وبدون أي هزيمة.

وفي ثمن النهائي.. جاءت المباراة التي ستظل خالدة في ذاكرة كل هلالي؛ عندما فاز الفريق الأزرق (4-3) على مانشستر سيتي، بعد الوصول للشوطين الإضافيين.

ومن هُنا.. زادت التطلعات وبدأ الكثيرون يحلمون برؤية الهلال، في النهائي المونديالي مجددًا، بعد نسخة عام 2022؛ إلا أن الصدمة أتت بالسقوط أمام فلومينينسي (1-2)، في دور ربع النهائي.

صدمة الخروج أمام فلومينينسي، جعلت الجماهير الهلالية في كل مكانٍ بالعالم؛ تردد "يا ليت الإدارة قد ضمت بعض الصفقات الأجنبية قبل المونديال".

وحاولت إدارة الهلال التعاقد مع عددٍ من النجوم العالميين المتواجدين في الملاعب الأوروبية، قبل مونديال 2025، إلا أنها فشلت في ذلك بسبب المساومات المالية؛ ما دفعها لمحاولة استعارة بعض المحترفين في أندية دوري روشن السعودي، والذين رفضوا الفكرة.

وتسلط النسخة العربية من موقع "جول"، الضوء على أسباب رفض محترفي دوري روشن، اللعب مع الهلال على سبيل الإعارة، في بطولة كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025"، والأحداث التي أكدت صحة قرارهم..