بحجة "ضرب" حارس الشباب .. خبير تحكيمي يرد على مطالبات طرد رونالدو: "كان يستحق هذا القرار"!

وفي هذا السياق، كشف الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عن رأيه إزاء مدى استحقاق كريستيانو رونالدو، لبطاقة حمراء، جراء تلك الواقعة.

وقال القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن هذه الواقعة قد لا تندرج تحت سلوك التصرف المشين، موضحًا أن الأمر يختلف عن الحالة، التي نشاهد فيها ضربًا أو احتكاكًا نتيجة شعار، فيتم وصف الأمر بـ"الاعتداء".

وأرجح القحطاني بأن العناق الذي حدث بين رونالدو وجروهي، يؤكد أن ما فعل الدون لم يكن شجارًا أو اعتداءً، بل يميل أكثر إلى كونه نوعًا من التحدي.

ورغم ذلك، إلا أن القحطاني ذهب إلى اعتبار تلك الواقعة بمثابة سلوك غير رياضي، كان رونالدو يستحق عليه بطاقة صفراء فقط، وليست حمراء.