أحمد فرهود

مرحبًا بكم في قصة "الوداع الأخير"! .. عام 2026 "العاطفي" بين الاعتزال والانفصال الرياضي الصعب

عالم الرياضة سيخسر الكثير من الأسماء الأسطورية قريبًا..

عاش العالم أجمع في الساعات القليلة الماضية، على وقع احتفالات رأس السنة الميلادية؛ حيث دخلنا مع الدقيقة الأولى من يوم الخميس، العام الجديد "2026".

وسيكون عام 2026 محوريًا في تاريخ الرياضة؛ لأنه قد يُمثّل "المحطة الأخيرة" لجيل ذهبي من الأساطير، الذين دخلوا قلوب الجماهير من أوسع الأبواب.

هذه "المحطة الأخيرة"؛ قد تكون من خلال الاعتزال النهائي لبعض أساطير الرياضة - أو دوليًا فقط على الأقل -، إلى جانب انفصال لاعبين ومدربين تاريخيين عن أنديتهم بعد سنواتٍ طويلة.

لذلك.. على عاشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم خاصة، أن يجهز نفسه لعام "عاطفي" محتمل في 2026؛ سيكون مليئًا بالمشاعر الصعبة، بسبب فراق بعض الأساطير.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الأسماء الأسطورية؛ التي قد تودع جماهيرها بشكلٍ أو آخر، في عام 2026..

  • Lionel Messi Cristiano RonaldoGetty

    ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. الاعتزال دوليًا في 2026

    من المرجح أن تكون بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ هي "الأخيرة" للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، دوليًا.

    رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41، أكد أن بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده البرتغال؛ ستكون الأخيرة له، بشكلٍ رسمي.

    ومن هُنا.. على الأغلب سيسمع عاشق الساحرة المستديرة، عن تعليق رونالدو حذائه الدولي، بنهاية هذه البطولة العالمية؛ ولكنه سيواصل اللعب بشكلٍ طبيعي، على مستوى الأندية.

    ويرتبط الأسطورة البرتغالية، بعقدٍ مع فريق النصر الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ مع تأكيدات على الوفاء به، حتى النهاية.

    أما ميسي فهو يرفض أساسًا؛ تأكيد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، تاركًا الأمر لجاهزيته البدنية والجسدية.

    إلا أنه إذا لم تحدث أي مفاجأة؛ فإننا سنشاهد ميسي يدافع عن لقب كأس العالم الذي حققه مع منتخب الأرجنتين في 2022، وذلك بالنسخة القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    وبالتالي.. فإنه وبنسبة كبيرة للغاية؛ سيقوم ميسي بتعليق حذائه الدولي، بعد بطولة كأس العالم 2026.

    لكن مثل رونالدو؛ سيواصل الأسطورة الأرجنتينية مسيرته على مستوى الأندية، حيث جدد عقده مؤخرًا مع إنتر ميامي الأمريكي حتى ديسمبر 2028.

    - أرقام كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

    * مباريات: 226.

    * مساهمات تهديفية: 189.

    * أهداف: 143.

    * تمريرات حاسمة: 46.

    - أرقام ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين

    * مباريات: 196.

    * مساهمات تهديفية: 179.

    * أهداف: 115.

    * تمريرات حاسمة: 64.

    وإلى جانب ميسي ورونالدو؛ هُناك أسماء أخرى كبيرة من المرجح أن تعتزل دوليًا بعد بطولة كأس العالم 2026، على رأسهم "الكرواتي لوكا مودريتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي".

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    بيب جوارديولا وديشان.. حان وقت الرحيل بعد حقبة من الزمن!

    عندما تم توجيه سؤال إلى المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا، بشأن رحيله صيف 2026 عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ رفض تأكيد هذا الأمر، أو نفيه.

    ورغم ذلك.. الكثير من التقارير والمؤشرات تؤكد أن عام 2026؛ سيشهد وداع جوارديولا للسيتزنس، بعد 10 سنواتٍ كاملة على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

    وتُعتبر حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي؛ واحدة من أنجح الفترات في تاريخ كرة القدم، سواء الإنجليزية أو العالمية.

    وحقق جوارديولا 18 بطولة مع مانشستر سيتي - حتى الآن -؛ من بينها اللقب الأول في تاريخ النادي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في موسم 2022-2023.

    - وفيما يلي.. بطولات بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

    * الدوري الإنجليزي الممتاز: 6 مرات.

    * كأس الرابطة الإنجليزية: 4 مرات.

    * الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي": 3 مرات.

    * كأس الاتحاد الإنجليزي: مرتان.

    * دوري أبطال أوروبا: مرة.

    * كأس السوبر الأوروبي: مرة.

    * كأس العالم للأندية: مرة.

    وجوارديولا هو أول مدرب؛ يُحقق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في 4 مواسم متتالية من "2021 إلى 2024".

    كما يبرز اسم ديدييه ديشان؛ الذي سيودع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم رسميًا، بعد بطولة كأس العالم 2026.

    ديشان استمر على رأس القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي، لمدة 14 سنة كاملة؛ حقق خلالها لقبي كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

  • 2025 Shanghai Rolex Masters - Day 3Getty Images Sport

    فافرينكا ومونفيس.. لعبة التنس تودع اثنين من الأسماء التاريخية

    أعلن اثنان من أهم نجوم لعبة التنس في العالم، اعتزالهما بشكلٍ رسمي في نهاية عام 2026؛ وهما السويسري ستانيسلاس فافرينكا، والفرنسي جايل مونفيس.

    فافرينكا البالغ من العمر 40 سنة، من القلائل الذين كسروا هيمنة الأربعة الكبار "السويسري روجر فيدرير، الإسباني رافاييل نادال، الصربي نوفاك جوكوفيتش والبريطاني أندي موراي"؛ وذلك في أوج عطائهم، بعالم الكرة الصفراء.

    وحقق نجم التنس السويسري، 16 لقبًا طوال مسيرته الاحترافية؛ من بينهم 3 بطولات "جراند سلام"، على النحو التالي:

    * 2014: بطولة أستراليا المفتوحة.

    * 2015: بطولة رولان جاروس.

    * 2016: بطولة أمريكا المفتوحة.

    كما توّج ستان بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2008؛ وذلك في منافسات الزوجي ببكين، بالاشتراك مع صديقه الأسطورة فيدرير.

    وبخصوص مونفيس، فهو على الرغم من عدم تتويجه بأي بطولة "جراند سلام"؛ إلا أنه يُعد من أمتع الأسماء - من حيث أسلوب اللعب -، التي مرت على تاريخ لعبة التنس.

    ليس هذا فقط؛ بل يُعد مونفيس من بين اللاعبين المحبوبين في العالم أجمع، بسبب كل ما قدّمه لهذه الرياضة داخل الملعب وخارجه.

    وبالإضافة لفافرينكا ومونفيس؛ سيظل الوسط الرياضي يتابع مستقبل الأسطورة جوكوفيتش "38 سنة"، والذي ربط اعتزاله في 2026 بحالته الجسدية.

  • LeBron JamesGetty Images

    ليبرون جيمس.. عام 2026 قد يكتب نهاية قصة "الملك" التاريخية

    "الملك" ليبرون جيمس البالغ من العمر 41 سنة؛ هو أحد أعظم الأساطير في لعبة كرة السلة، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل في العالم أجمع.

    وأكد جيمس الذي ينشط في صفوف نادي لوس أنجلوس ليكرز، أن عام 2026 قد يكون الأخير له في عالم الرياضة؛ حيث يرغب في إسدال الستار على مسيرته التاريخية، والتفرغ لحياته الخاصة.

    وقبل ليكرز.. لعب ليبرون مع ناديي كليفلاند كافالييرز "فترتين" وميامي هيت، في الدوري الأمريكي لكرة السلة؛ وهو الأشهر والأقوى في العالم أجمع، بالطبع.

    وخلال لعبه مع الأندية الثلاثة، كتب هذا الأسطورة الحية تاريخًا كبيرًا في عالم كرة السلة؛ على النحو التالي:

    * الدوري الأمريكي: 4 مرات.

    * أفضل لاعب في الدوري: 4 مرات.

    * أفضل لاعب في النهائيات: 4 مرات.

    * الهداف التاريخي للدوري: تجاوز حاجز الـ40 ألف نقطة.

    أيضًا.. حقق ليبرون جيمس 3 ميداليات أولمبية ذهبية؛ إلى جانب المشاركة في مباراة كل النجوم 21 مرة، وهو رقم قياسي تاريخي.

    وحقق جيمس واحدة من أكبر أمنياته؛ وهي اللعب مع ابنه بروني في نفس الفريق، لوس أنجلوس ليكرز.

  • CRICKET-WC2011-IND-PAK-MATCH 48AFP

    لعبات أخرى.. اعتزال أسماء أسطورية في عالم الرياضة بعام 2026

    بعيدًا عن كرة القدم والتنس والسلة، وهي الرياضات التي تحظى بمتابعات جماهيرية كبيرة للغاية؛ فهُناك أساطير في لعبات أخرى، أعلنوا أن عام 2026 سيكون الأخير لهم.

    وعلى رأس هذه الأسماء الأسطورية، التي ستودع جماهيرها في عام 2026، بعد مسيرة حافلة بالبطولات؛ هم:

    * جيسي ديجينز "التزلج": أعلنت البطلة الأولمبية الأمريكية الأكثر تتويجًا؛ أنها ستعتزل رسميًا بعد الألعاب الأولمبية الشتوية، في ميلانو كورتينا 2026.

    * إم إس دوني "الكريكيت": النجم الهندي التاريخي أعلن بشكلٍ شبه رسمي؛ أن رحلته في دوري المحترفين، ستنتهي في 2026.

    * شاكيب الحسن "الكريكيت": النجم البنجلاديشي الذي يُعد أحد أفضل اللاعبين الشاملين في تاريخ اللعبة؛ أعلن أنه سيعتزل نهائيًا، في عام 2026.

    وقد تشهد الأيام القادمة إعلان الكثير من النجوم الآخرين، اعتزالهم بشكلٍ نهائي أو دوليًا؛ إلى جانب الانفصال عن أنديتهم، بعد سنواتٍ طويلة.

    لكننا حاولنا في السطور الماضية، أن نعطي بعض الأمثلة فقط - وليس استعراض كل الحالات -؛ من أجل التأكيد على أن عام 2026، سيكون عاطفيًا بشكلٍ كبير. 

