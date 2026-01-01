مرحبًا بكم في قصة "الوداع الأخير"! .. عام 2026 "العاطفي" بين الاعتزال والانفصال الرياضي الصعب

عاش العالم أجمع في الساعات القليلة الماضية، على وقع احتفالات رأس السنة الميلادية؛ حيث دخلنا مع الدقيقة الأولى من يوم الخميس، العام الجديد "2026".

وسيكون عام 2026 محوريًا في تاريخ الرياضة؛ لأنه قد يُمثّل "المحطة الأخيرة" لجيل ذهبي من الأساطير، الذين دخلوا قلوب الجماهير من أوسع الأبواب.

هذه "المحطة الأخيرة"؛ قد تكون من خلال الاعتزال النهائي لبعض أساطير الرياضة - أو دوليًا فقط على الأقل -، إلى جانب انفصال لاعبين ومدربين تاريخيين عن أنديتهم بعد سنواتٍ طويلة.

لذلك.. على عاشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم خاصة، أن يجهز نفسه لعام "عاطفي" محتمل في 2026؛ سيكون مليئًا بالمشاعر الصعبة، بسبب فراق بعض الأساطير.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الأسماء الأسطورية؛ التي قد تودع جماهيرها بشكلٍ أو آخر، في عام 2026..