"بشهادة أسطورتي برشلونة وكتيبة أبطال العالم" .. كريستيانو رونالدو أكبر من كيد ليونيل ميسي في معركة اليورو والمونديال!

"كأس العالم أم اليورو؟!".. السؤال الذي حيّر الملايين

"حقيقة أم كيدًا في ليونيل ميسي؟!".. هذا هو أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، عندما يتم الاستماع إلى تصريحات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن أمم أوروبا "اليورو" وكأس العالم "المونديال".

رونالدو توّج ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ ولكنه فشل طوال مسيرته الكروية الخالدة، في الحصول على لقب المونديال.

ومن ناحيته.. قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي منتخب بلاده؛ للتتويج بلقب كأس العالم في نسختها التاريخية، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها عام 2022؛ وذلك بعد العديد من المحاولات الفاشلة.

وهُنا.. اعتبر الكثيرون أن تتويج ميسي باللقب العالمي، منحه التفوق على رونالدو، في صراع الأفضل بتاريخ كرة القدم، المشتعل بينهما منذ سنواتٍ عديدة.

لكن.. يبدو أن كريستيانو رونالدو يرفض منح ميسي هذه الأفضلية؛ حيث قال بعد وصوله إلى الهدف "رقم 900" في مسيرته الكروية: "تتويجي ببطولة (اليورو) مع منتخب البرتغال، يُعادل الحصول على كأس العالم!".

هذه التصريحات أشعلت جدلًا كبيرًا بين عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ما بين "مؤيد ومعارض" لها؛ وأيًا كان الرأي الصحيح بينهما، إلا أنه لا يُمكن إغفال حقيقة مهمة، وهي أن العديد من النجوم والمدربين سبقوا الأسطورة البرتغالية، في اعتبار أن اليورو تعادل أو تتفوق على المونديال.

المثير في الأمر أن بعضًا من أساطير العملاق الإسباني برشلونة، والذين زاملوا ليونيل ميسي لسنواتٍ عديدة في صفوف الفريق الأول، كانوا في مقدمة من أيّدوا أن أمم أوروبا أقوى من كأس العالم؛ وهذا ما قد يدعم رواية أن تصريحات رونالدو أكبر من أن تكون كيدًا ضد الأسطورة الأرجنتينية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النجوم والمدربين الذين اعتبروا أن بطولة اليورو أقوى وأفضل من كأس العالم، على غرار ما ألمح إليه الأسطورة كريستيانو رونالدو..