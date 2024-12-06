كلاسيكو الاتحاد والنصر | كريم بنزيما يسقط كريستيانو رونالدو في معركة الـ16 عامًا .. و"مكافأة خاصة" من جمهور العميد للبرتغالي

مواجهة خطفت أنظار العالم..

"ما أجمل أن يتواجد أفضل النجوم العالميين في فريقك؛ لكن ماذا لو كان منافسك على أرضية الملعب يملك نفس الميزة؟!".. وقتها فقط سيكون عاشق الساحرة المستديرة "المحايد"؛ هو المستفيد الأكبر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

هذا ما حدث في كلاسيكو المملكة الكبير بين الاتحاد والنصر، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كلاسيكو المملكة الكبير مساء اليوم الجمعة، شهد "مواجهة تاريخية" بين الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر.

GOAL

بنزيما ورونالدو تزاملا معًا لمدة 9 سنوات كاملة، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وتحديدًا في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يفترقا بانتقال الأسطورة البرتغالية، إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا النصر.

أما المهاجم الفرنسي أكمل مسيرته مع العملاق المدريدي؛ إلى أن انتقل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف عام 2023؛ وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

وفي كلاسيكو الليلة.. حقق بنزيما الانتصار مع الاتحاد ضد النصر بقيادة رونالدو، وبهدفين مقابل واحد؛ ليحافظ العميد على صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة.

ومن ناحيته.. تراجع النصر إلى "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة من 7 فوز و4 تعادلات مقابل هزيمتين؛ لتتعقد فرصه في التتويج باللقب الغالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مواجهة رونالدو وبنزيما التاريخية، مساء اليوم الجمعة، على الأراضي السعودية..