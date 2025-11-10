Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL
Chris Burton و زهيرة عادل

"ربما كان يسخر فقط لكنه قلق" .. منافس كريستيانو رونالدو السابق يدعي كذب حديثه عن كأس العالم

"الدون يشعر بالقلق"!

يدعي كريستيانو رونالدو أنه لا يهتم كثيرًا بالفوز بكأس العالم، حيث أنه قد حصل بالفعل على لقب أفضل لاعب في التاريخ، لكن منافسه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز كلينتون موريسون صرح حصريًا لموقع GOAL أن البرتغالي يكذب وأنه سيرغب في مجاراة ليونيل ميسي.

 سيحظى كريستيانو بفرصة أخرى لتذوق المجد في عام 2026، كجزء من جهوده المستمرة للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

  • هل سيتساوى رونالدو مع ميسي بفوزه بكأس العالم؟

    بصفته قائد منتخب بلاده، حقق رونالدو لقب بطولة أمم أوروبا وفاز مرتين بدوري الأمم الأوروبية. كما حصد ألقاباً مهمة على مستوى الأندية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

    لكن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا لم يتمكن من الفوز بأهم الألقاب (كأس العالم للمنتخبات). ويصر رونالدو على أنه لا يحتاج إلى محاكاة ميسي في هذا المجال من أجل ترسيخ إرثه، حيث فاز زميله العظيم باللقب مع الأرجنتين في عام 2022.

    رونالدو يتحدث عن كأس العالم: لا يحتاج إلى الفوز لترسيخ إرثه

    بينما يقلل رونالدو من أهمية ادعاءاته بالخلود في كأس العالم، يعتقد موريسون، المهاجم السابق لكريستال بالاس وبرمنجهام سيتي، أن النجاح في تلك المسابقة سيكون شاغلاً في ذهن رجل حقق كل شيء آخر تقريباً.

    قبل رحلة البرتغال إلى دبلن يوم الخميس، قال موريسون، لاعب منتخب أيرلندا السابق، في حديثه لـ GOAL عندما سُئل عن ادعاء رونالدو الجريء بشأن كأس العالم: "سيكون قلقًا، رونالدو سيكون قلقًا! رونالدو يريد الفوز بكل شيء. لهذا السبب هو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ مع ميسي، ولهذا السبب يتنافسان دائمًا، ولهذا السبب نجادل حول من هو الأفضل. رونالدو يريد أن يكون الأفضل وميسي يريد أن يكون الأفضل. هما لاعبان رائعان لن نرى مثلهما مرة أخرى في هذا العصر.

    "الجميع يريد الفوز بكأس العالم. كل فرد ينشأ، يريد الفوز بكأس العالم - هذا ما تحلم به عندما تشاهده على التلفزيون وأنت تنشأ. سيريد الفوز بكأس العالم".

    وأضاف: "ربما كانت إجابة ساخرة. كريستيانو رونالدو لاعب رائع، وربما سيكمل كل ما حققه في كرة القدم إذا فاز بكأس العالم. سيكون الأمر صعبًا على البرتغال لأن هناك الكثير من الفرق القوية، لكن لديه فرصة كبيرة لأن لديهم الكثير من اللاعبين المتميزين. من الواضح أن رونالدو يريد الفوز بها. سواء فاز بها أم لا، سيظل أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا هذه اللعبة على الإطلاق".

  • الهدف: رونالدو يقترب من تحقيق 1000 هدف في مسيرته

    لعب رونالدو 225 مباراة مع منتخب البرتغال، وسجل 143 هدفًا. وهو يقترب بسرعة من تحقيق 1000 هدف إجمالي مع ناديه ومنتخب بلاده - مع الحفاظ على مستويات فردية رائعة مع فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين - ويعترف موريسون أنه من غير المرجح أن نرى مثل هذه الأرقام مرة أخرى.

    قال المهاجم السابق عن هذه الأرقام الفردية المذهلة: "لن نرى مثلها مرة أخرى أبدًا، إنها أرقام خيالية! عدد الأهداف التي سجلها جنوني! لا أصدق ذلك. تنظر إليها وتقول (1000 هدف). هذا أمر خيالي. من الصعب تسجيل 50 هدفًا، فما بالك بـ 1000 هدف!

    "يجب أن ننسب له الفضل الكبير في العمل الشاق الذي يبذله داخل الملعب وخارجه. إنه يحافظ على لياقته البدنية. أن يستمر في اللعب في سنه هذا ويحافظ على لياقته البدنية، فهذا دليل على قدراته. لهذا السبب هو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ وسيبقى أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".

    موريسون أكمل: "إذا كنت شابًا وتريد أن تصبح لاعب كرة قدم محترفًا، فعليك أن تتخذ شخصًا مثل كريستيانو رونالدو قدوة لك. لقد كان هناك، ورأى ذلك، وحقق ذلك. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت ضدهم - لقد لعبت ضده عندما كان في مانشستر يونايتد وكان رائعًا. كان في حالة بدنية رائعة وكان فائزًا. يمكنك أن ترى أنه كان دائمًا فائزًا بالفطرة".

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    تاريخ التقاعد: هل سيواصل رونالدو اللعب بعد سن 42؟

    وقع رونالدو عقدًا جديدًا لمدة عامين مع نادي النصر، والذي سيبقيه في النادي حتى صيف 2027. وقد اعترف بأن التقاعد ليس بعيدًا، ولكن لم يتم تحديد موعد لاعتزاله كرة القدم، ويشير الكثيرون إلى أن المهاجم الأسطوري سيواصل اللعب بعد بلوغه 42 عامًا.