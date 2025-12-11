"اقتدوا بكريستيانو وليس ميسي لهذا السبب".. نجم يوفنتوس السابق يحسم الجدل في سباق الأفضل

ماركيزيو يعرف كل شيء عن رونالدو من الفترة التي قضياها معاً في يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي. وأضاف عن الإثارة التي أحدثها انتقال صاروخ ماديرا من ريال مدريد إلى معسكر البيانكونيري: "كان هناك الكثير من الضغط، ولكن أيضاً الكثير من الإثارة في الأجواء، في البيئة بأكملها. تعتقد أنك من يوفنتوس، وأنك معتاد على وصول الأبطال العظماء. ومع ذلك، تلك الأجواء في غرفة الملابس، مازلت أتذكر ذلك اليوم، عندما دخلت إلى هناك. كنت أنا وأندريا بارزالي هناك، وكنا قد رأينا بالفعل أسماء مثل كارلوس تيفيز، وغيره من الأبطال العظماء. لكن كريستيانو رونالدو جعل الجميع يفكرون بأن نجمًا كبيرًا على وشك الوصول".

إن وقوفه بين أقرانه هو ما يجعل رونالدو مميزًا. قال زميله السابق في مانشستر يونايتد داني سيمبسون مؤخرًا لموقع جول عن سبب تفضيله للأسطورة البرتغالية على ميسي: "أفضل ما في رونالدو هو قدرته على التكيف. لقد تكيف في سن 18/19، وتكيف في ريال مدريد، وتكيف في يوفنتوس. إنه يتكيف دائمًا. إنه يتكيف الآن في السعودية، وقد تكيف مع البرتغال. لهذا السبب، بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "لا أعتقد وبدون إهانة لميسي، فهو موهبة لا تصدق، لكنه لم يضطر أبدًا إلى التكيف مع كل هذه الجوانب المختلفة من لعبته. رونالدو، عندما جاء لأول مرة إلى مانشستر يونايتد، لم يكن يستطيع ضرب الكرة بالرأس الآن هو على الأرجح أفضل لاعب في العالم في التسديد بالرأس، وفي المرتبة الأولى كلاعب رقم 9. بصراحة، كان من دواعي سروري أن أكون بجانبه لعدة سنوات وأرى ما حققه".