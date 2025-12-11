أوضح أسطورة يوفنتوس كلاوديو ماركيزيو، سبب حثه الدائم للشباب على اتخاذ كريستيانو رونالدو، قدوة بدلاً من ليونيل ميسي.لقد وصل هذان اللاعبان العظيمان إلى قمة مهنتهم، لكنهما سلكا مسارات مختلفة في طريقهما إلى القمة. لطالما اشتهر الأسطورة البرتغالية رونالدو باجتهاده، في حين أن الأرجنتيني ميسي، والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ، يتمتع بموهبة طبيعية.
"اقتدوا بكريستيانو وليس ميسي لهذا السبب".. نجم يوفنتوس السابق يحسم الجدل في سباق الأفضل
الثنائي الأعظم
مع 13 كرة ذهبية بينهما وعدد لا يحصى من الأرقام القياسية المسجلة في سجلات الأرقام القياسية، يظل رونالدو وميسي مصدر إلهام للملايين حول العالم. لقد رفعا مستوى التميز الفردي إلى آفاق لا يمكن للكثيرين أن يحلموا بالوصول إليها.
قد لا نرى لاعبين من هذا النوع مرة أخرى، خاصة في نفس الجيل، حيث يسعى الجمهور العالمي إلى الاستفادة القصوى من الوقت المتبقي لهذين الرمزين في عالم كرة القدم. يبلغ رونالدو الآن 40 عامًا، لكنه لا يزال قويًا في الدوري السعودي مع نادي النصر، بينما وقع ميسي البالغ من العمر 38 عامًا على تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات مع نادي إنتر ميامي الفائز بكأس بالدوري الأمريكي مؤخرًا.
- Getty/GOAL
رونالدو يتفوق على ميسي
لقد أثبتا نجاحهما على الصعيدين المحلي والدولي، وأثبتا أن العمر لم يعد عائقًا أمام أولئك الذين يحافظون على أفضل حالة بدنية ممكنة. ومن المتوقع أن يشارك كلاهما في كأس العالم 2026.
ماركيزيو أسطورة يوفنتوس السابق، من بين أولئك الذين يتطلعون إلى الرقصة الأخيرة المحتملة بين ميسي ورونالدو، في كأس العالم القادم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه كشف عن سبب كونه معجبًا أكبر بما حققه رونالدو مقارنة بإنجازات ميسي التاريخية.
قال ماركيزيو، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "اتخذوا من كريستيانو رونالدو، قد إذا كنتم تريدون أن تجدوا شيئًا في لاعب ما لتصبحوا أبطالًا عظماء، فاتخذوه قدوة وليس ميسي. لماذا؟ لأنه كان نجمًا بالفعل، لكنه كان عليه أن يبني نفسه أكثر. لقد عمل بجد للوصول إلى ما هو عليه الآن، أما ميسي فكان موهبة مباركة من الله، ولم يكن بحاجة إلى التدريب".
رد زملاء رونالدو السابقين
ماركيزيو يعرف كل شيء عن رونالدو من الفترة التي قضياها معاً في يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي. وأضاف عن الإثارة التي أحدثها انتقال صاروخ ماديرا من ريال مدريد إلى معسكر البيانكونيري: "كان هناك الكثير من الضغط، ولكن أيضاً الكثير من الإثارة في الأجواء، في البيئة بأكملها. تعتقد أنك من يوفنتوس، وأنك معتاد على وصول الأبطال العظماء. ومع ذلك، تلك الأجواء في غرفة الملابس، مازلت أتذكر ذلك اليوم، عندما دخلت إلى هناك. كنت أنا وأندريا بارزالي هناك، وكنا قد رأينا بالفعل أسماء مثل كارلوس تيفيز، وغيره من الأبطال العظماء. لكن كريستيانو رونالدو جعل الجميع يفكرون بأن نجمًا كبيرًا على وشك الوصول".
إن وقوفه بين أقرانه هو ما يجعل رونالدو مميزًا. قال زميله السابق في مانشستر يونايتد داني سيمبسون مؤخرًا لموقع جول عن سبب تفضيله للأسطورة البرتغالية على ميسي: "أفضل ما في رونالدو هو قدرته على التكيف. لقد تكيف في سن 18/19، وتكيف في ريال مدريد، وتكيف في يوفنتوس. إنه يتكيف دائمًا. إنه يتكيف الآن في السعودية، وقد تكيف مع البرتغال. لهذا السبب، بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في العالم".
وتابع: "لا أعتقد وبدون إهانة لميسي، فهو موهبة لا تصدق، لكنه لم يضطر أبدًا إلى التكيف مع كل هذه الجوانب المختلفة من لعبته. رونالدو، عندما جاء لأول مرة إلى مانشستر يونايتد، لم يكن يستطيع ضرب الكرة بالرأس الآن هو على الأرجح أفضل لاعب في العالم في التسديد بالرأس، وفي المرتبة الأولى كلاعب رقم 9. بصراحة، كان من دواعي سروري أن أكون بجانبه لعدة سنوات وأرى ما حققه".
- Getty
موعد اعتزال رونالدو
رونالدو مرتبط الآن بعقد في الشرق الأوسط حتى صيف 2027. وقد تم اقتراح أنه مع وصوله إلى 1000 هدف في مسيرته المهنية وفرصة اللعب إلى جانب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور كجزء من خططه المستقبلية، يمكن للاعب البرتغالي أن يستمر في اللعب بعد انتهاء عقده الحالي وحتى منتصف الأربعينيات من عمره.