الأمر لم يتوقف عند كريستيانو رونالدو وفيرناندو هييرو! .. السعودية تغري أسطورة جديدة من ريال مدريد

هل ينتقل أسطورة جديدة من ريال مدريد للسعودية؟..

يبدو أن المملكة العربية السعودية حولت أنظارها إلى أساطير نادي ريال مدريد؛ من أجل التعاقد معهم، الواحد تلو الآخر.

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السعودية تعاقدت أولًا مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، في يناير من عام 2023؛ لارتداء قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وبعد رونالدو.. انتقل المدافع ناتشو فيرنانديز إلى فريق القادسية؛ إلى جانب تعاقد النصر مع فيرناندو هييرو، للعمل كمدير رياضي للنادي.

هذا الثلاثي كتب التاريخ مع ريال مدريد؛ لكنهم لن يكونوا آخر من ينتقل إلى الملاعب السعودية - على الأغلب -؛ حيث تم رصد مجموعة من الأسماء الأخرى.