"كريستيانو رونالدو غاضب" .. مفاجأة برتغالية وراء غياب قائد النصر المفاجئ "الأمر يتعلق بالهلال"

يأتي ذلك في ظل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، للمباراة الثانية على التوالي، بين النجمة والفتح، ليكرّس حالة "العصيان"، في ظل الأنباء المتواردة بشأن اقترابه من الرحيل إلى الهلال.

وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بأنه تم إجراء اجتماع حاسم بين برنامج الاستقطاب برابطة دوري المحترفين، مع وكيل كريم بنزيما، من أجل تحديد مصيره، سواءً بالاستمرار مع الاتحاد، أو الانتقال إلى الهلال.

وأضاف الفراج، أن إدارة الهلال منفتحة على التعاقد مع كريم بنزيما، رغم أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

جاء ذلك بعد خروج بنزيما "غاضبًا" من اجتماعه مع فهد سندي، قبل أيام، من أجل التفاوض بشأن تجديد عقده، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، بأن العرض تضمن بنودًا صادمة، تمثل أبرزها في عدم حصوله على أي راتب مالي، مع الاكتفاء بحقوق الصور، في خطوة اعتبرها بنزيما، بمثابة "إهانة لتاريخه".