"أصريت على انضمام رونالدو بمونديال الأندية" .. رئيس الهلال السابق يوضح سبب تمسكه بانضمام رونالدو رغم أنه "لا يصلح للزعيم"!

ودّع نادي الهلال السعودي منافسات كأس العالم للأندية 2025 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن التي أجريت في أمريكا، ليُسدل الستار على مشوار الزعيم في النسخة الأولى من المونديال بنظامه الموسّع.

الهزيمة أمام بطل البرازيل لم تكن فنية فقط، بل حملت تبعات مالية كبيرة، إذ حرم الخروج الهلال من مكافأة مالية ضخمة تبلغ 21 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة الجائزة المخصصة للفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

ورغم الإقصاء، خرج الهلال بحصيلة مالية لافتة من مشاركته العالمية، وصلت إلى نحو 34 مليون دولار أمريكي، مستفيدًا من نظام توزيع الجوائز الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة.

وكان فيفا قد أعلن قبل انطلاق البطولة أن إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025 يصل إلى مليار دولار، يتم تخصيص 525 مليون دولار منها كمكافآت ثابتة للأندية المشاركة، فيما يتم توزيع 475 مليون دولار وفقًا للنتائج والمستويات التي تحققها الفرق خلال المنافسات.

وبحسب نظام الجوائز، يحصل الفريق الفائز في مباراة بدور المجموعات على مليوني دولار، ومليون دولار لكل تعادل، فيما تبلغ مكافأة التأهل إلى دور الـ16 نحو 7.5 مليون دولار، وترتفع إلى 13.125 مليون دولار عند بلوغ الدور ربع النهائي، بينما تصل جائزة الوصول إلى نصف النهائي إلى 21 مليون دولار.

كما تختلف مكافآت المشاركة وفقًا للاتحاد القاري، حيث نالت الأندية الآسيوية، ومن بينها الهلال، مبلغ 9.55 مليون دولار نظير الوجود في البطولة.

وعلى صعيد الأداء، جمع الهلال أربع نقاط في دور المجموعات، بعد تحقيق فوز واحد وتعادلين، ليحصل على 4 ملايين دولار، أضيف إليها 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الـ16، و13.125 مليون دولار بعد بلوغه ربع النهائي، ليصل إجمالي مكافآت الأداء إلى 24.125 مليون دولار.

ومع إضافة مكافأة المشاركة القارية، ترتفع الحصيلة المالية للهلال في مونديال الأندية إلى ما يقارب 34 مليون دولار، ليغادر الزعيم البطولة بأرباح مالية كبيرة، رغم توقف حلمه العالمي عند محطة ربع النهائي.