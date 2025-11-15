بعد طرده أمام أيرلندا .. الاتحاد البرتغالي يتسلح بـ"3 وقائع" لمنع إيقاف رونالدو في كأس العالم!

يعتزم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، التقدم باستئناف إلى نظيره الدولي "فيفا"، فيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة ضد كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، بعد طرده في مباراة أيرلندا.

رونالدو نال طرده الأول في مسيرته مع منتخب البرتغال، بعد 226 مباراة دولية، جعلته على رأس اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ منتخبات الرجال، ليغادر ملعب أفيفا، الذي كان شاهدًا على خسارة رفاق كريستيانو بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولا يزال منتخب البرتغال بحاجة إلى نقطة وحيدة، في مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية، ضد أرمينيا، والتي ستشهد غياب رونالدو للإيقاف، من أجل الصعود رسميًا إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.