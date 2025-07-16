"أردت تحديًا أكبر ولا أحد يعلم ما بداخل شخصية كريستيانو رونالدو" .. اعترافات ستيفانو بيولي بعد الرحيل عن النصر

بيولي فشل بشكلٍ كبير مع نادي النصر..

تحدث المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي عن تجربته مع نادي النصر، وعلاقته بالأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذك بعد رحيله عن منصبه، بشكلٍ رسمي.

النصر فسخ عقد بيولي بـ"التراضي"، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ والذي فشل فيه بقيادة الفريق الأصفر، للتتويج بأي بطولة.

فشل المدير الفني الإيطالي مع الفريق النصراوي، لم يقتصر على عدم التتويج بالألقاب فقط؛ بل وصل إلى عدم حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم 2025-2026.