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Stefano Pioli Cristiano Ronaldo Al Nassr FansGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

"أردت تحديًا أكبر ولا أحد يعلم ما بداخل شخصية كريستيانو رونالدو" .. اعترافات ستيفانو بيولي بعد الرحيل عن النصر

النصر
ستيفانو بيولي
كريستيانو رونالدو
فيورنتينا
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي

بيولي فشل بشكلٍ كبير مع نادي النصر..

تحدث المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي عن تجربته مع نادي النصر، وعلاقته بالأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذك بعد رحيله عن منصبه، بشكلٍ رسمي.

النصر فسخ عقد بيولي بـ"التراضي"، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ والذي فشل فيه بقيادة الفريق الأصفر، للتتويج بأي بطولة.

فشل المدير الفني الإيطالي مع الفريق النصراوي، لم يقتصر على عدم التتويج بالألقاب فقط؛ بل وصل إلى عدم حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم 2025-2026.

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