أحمد رفعت

اعتراضات ولقطة فنية رائعة .. رونالدو يتفوق على سالم الدوسري في وقت قياسي ويقترب من "الحلم الأكبر"!

رونالدو يُسجل ويقود النصر للفوز على نيوم

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصارًا مهمًا على نيوم خارج الديار بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رونالدو واصل التألق رفقة النصر، ونجح في زيارة شباك نيوم، ليقود العالمي لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في البطولة المحلية هذا الموسم، في انطلاق تاريخية.

كريستيانو نجح في زيادة رصيده التهديفي، في مشواره نحو الـ1000 هدف، الذي اقترب منه بشكل كبير.

  • جائزة مفضلة .. ومحاولات بالرأسيات


    قبل بداية المباراة، تسلم كريستيانو رونالدو جائزة أفضل هدف في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهي الجائزة التي حصل عليها عن الجولة الخامسة أيضًا بعد هدفه في الفتح.
    وهذه المرة حصل رونالدو على نفس الجائزة، بعد هدفه الجولة الماضية ضد الفيحاء، بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة بالمرمى.
    وكاد رونالدو أن يُسجل هدفًا مبكرًا لمصلحة النصر بالدقيقة 13، بعد عرضية من الجبهة اليسرى أرسلها زميله السنغالي ستديو ماني، ليقابلها كريستيانو بالرأس، ولكنها علت العارضة.
    وفي الدقيقة 25، حاول الدون مرة أخرى أن يسجل هدفًا للنصر، بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة، على رأس رونالدو، ليتصدى لها حارس نيوم ماكسيمليانو.

  • اعتراضات وفرصة محققة مهدرة

    أبدى كريستيانو رونالدو غضبه في أكثر من لعبة ضد حكم المباراة، أولها كان بالدقيقة 35، بعد تدخل من على خليفة الدوسري مدافع نيوم، احتسبه الحكم خطأ ضده، ليعترض بشكل لافت على احتساب هذا الخطأ.
    وأهدر رونالدو فرصة خطيرة جداً لمصلحة النصر بالدقيقة 45+3، بعدما مرر له الكرة جواو فيليكس ليضعه في مواجهة مع الحارس ماكسيمليانو، ليسددها كريستيانو ويتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها ركلة ركنية.
    وبعد نهاية الشوط الأول، دخل رونالدو في مناقشة ساخنة مع الحكم، حيث أبدى فيها النجم البرتغالي اعتراضه الكبير على بعض القرارات التحكيمية.

  • كعب رائع وهدف جديد

    مع بداية الشوط الثاني، قام كريستيانو رونالدو بتوجيه تمريرة رائعة بالكعب، جعلت مدافعي نيوم يتركبون خطأ ضد البرتغالي جواو فيليكس على حافة منطقة الجزاء.

    وسدد كريستيانو رونالدو الركلة الكرة، ولكنها ارتطمت بالحائط البشري، لتعود إلى البرازيلي أنجيلو، الذي سدد الكرة أرضية قوية في المرمى بالدقيقة 47.

    ونجح كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني للنصر بالدقيقة 65 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار ماكسيمليانو حارس مرمى نيوم.

    أرقام رونالدو التاريخية لا تنتهي.. وتفوق على سالم

    واصل كريستيانو رونالدو زيادة رصيده في الأهداف التي يُسجلها، حيث وصلت إلى 953 هدفًا، بعد الهدف الجديد الذي سجله بقميص النصر في شباك فريق نيوم، يواصل "الأسطورة البرتغالية" اقترابه من تحقيق أحد أعظم الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم، إذ لم يعد يفصله سوى 47 هدفًا فقط عن بلوغ الرقم الخيالي 1000 هدف رسمي في مسيرته الاحترافية، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب في التاريخ أن اقترب منه بهذا الثبات والاستمرارية.

    وخلال رحلته في دوري روشن السعودي للمحترفين، أثبت رونالدو أنه لا يزال ماكينة أهداف لا تهدأ، حيث وصل إلى 100 مساهمة تهديفية (ما بين أهداف وصناعة) في 85 مباراة فقط، وهو معدل تهديفي مذهل بكل المقاييس. فقد أحرز 83 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة لزملائه، ليؤكد أنه ما زال في قمة عطائه رغم تجاوزه عامه الأربعين.

    ولم يكتفِ "الدون" بتسطير الأرقام الفردية، بل تفوق أيضًا على أبرز نجوم الكرة السعودية، حيث تخطى النجم الدولي سالم الدوسري في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري روشن. فرونالدو، خلال موسمين ونصف فقط، سجل 83 هدفًا، بينما احتاج سالم إلى 15 موسمًا كاملًا للوصول إلى 82 هدفًا، في مقارنة تُبرز الفارق الهائل في الكفاءة التهديفية بين النجمين.

    كما أصبح دوري روشن السعودي ثالث محطة كبرى في مسيرة كريستيانو يسجّل فيها أو يصنع أكثر من 100 هدف، بعد أن حقق الإنجاز ذاته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، وفي الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ليواصل كتابة التاريخ في كل أرض تطأها قدماه.

    ولم تتوقف إنجازاته عند حدود الدوري المحلي، إذ واصل رونالدو صعوده بثبات في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي النصر، بعد أن وصل إلى 109 أهداف منذ انضمامه في يناير 2023، ليقترب من معادلة رقم الأسطورة محيسن الجمعان صاحب المركز الرابع في القائمة برصيد 110 أهداف، ما يعني أن الهدف القادم سيضع "الدون" رسميًا بين الأربعة الكبار في تاريخ النصر العريق.

    أما على صعيد مسيرته العامة، فقد عزز كريستيانو رقمه المميز بوصوله إلى 206 ضحية مختلفة هزّ شباكها على مدار مشواره مع الأندية والمنتخب، منها 158 ناديًا و48 منتخبًا وطنيًا، وهو رقم قياسي مذهل يعكس مدى تنوّع خصومه وثباته في التسجيل على أعلى المستويات.

    وفي المجمل، خاض رونالدو مع النصر حتى الآن 122 مباراة في جميع المسابقات، ساهم خلالها في 130 هدفًا، بتسجيله 109 هدفًا وصناعته 21 تمريرة حاسمة، ليبرهن أنه لم يأتِ إلى السعودية من أجل الختام، بل من أجل كتابة فصل جديد في قصة المجد التي لا تنتهي.