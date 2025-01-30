"هذه كانت أسعد فتراتي!" .. كريستيانو رونالدو يفتح الباب للعودة إلى ريال مدريد ويكشف حقيقة علاقته "السيئة" مع ميسي

رونالدو وريال مدريد "علاقة حب" أبدية..

6 سنوات ونصف مرت على رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ إلا أنه لم ينس أيامه أبدًا مع هذا الكيان الرياضي الكبير.

رونالدو الذي سيكمل عامه "الأربعين"، في شهر فبراير القادم، انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2009، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.

وارتدى الأسطورة البرتغالية قميص العملاق الإسباني، لمدة 9 سنواتٍ كاملة، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يرحل من الباب الكبير.

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بعد رحيله عن الريال.. تنقل كريستيانو رونالدو بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد؛ وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي يلعب معه منذ يناير 2023.