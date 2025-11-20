"ذكي جدًا ولطيف" .. ترامب ينشر فيديو "مفبرك" للعبه الكرة مع كريستيانو رونالدو

كان كريستيانو رونالدو جزءًا من الوفد الدبلوماسي الكبير الذي رفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في زيارته المهمة إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس الأمريكي رولاند ترامب والنقاش حول عديد المواضيع وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

وتقابل رونالدو مع ترامب، والتقطا الكثير من الصور معًا، إلى جانب نشر بعض مقاطع الفيديو التي أظهرتهما بجانب بعضهما البعض؛ حيث علق الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر منصة "إكس"، على أحد هذه المقاطع بالقول: "أسطورتان".

أما رونالدو فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعد مقابلته التاريخية مع ترامب: "شكرًا سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة، وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا رودريجيز".

وتابع الأسطورة البرتغالية: "كلُ منا لديه ما يقدّمه.. أنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة، من أجل بناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

وحضر رونالدو مأدبة عشاء في البيت الأبيض إلى جانب مجموعة من قادة الأعمال والتكنولوجيا العالميين، بما في ذلك إيلون ماسك وعدد من السياسيين البارزين في إدارة ترامب، وهو الحدث الذي تم تنظيمه لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان هذا أول ظهور معروف لرونالدو على الأراضي الأمريكية منذ عام 2016، ويؤكد حضوره مع الوفد السعودي دوره كوجه عام للاستثمارات الدبلوماسية والرياضية الأخيرة للمملكة. بدأ ترامب العشاء بخطاب، أشاد فيه باجتماع "شخصيات مرموقة لا تصدق" مثل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وعدد من المليارديرات، وقادة الأعمال البارزين.

تشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم العام المقبل، إلى جانب كندا والمكسيك، وتأهلت البرتغال للبطولة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن المباراة النهائية ضد أرمينيا بسبب الإيقاف بعد حصوله على أول بطاقة حمراء دولية له خلال مباراة التصفيات مع جمهورية أيرلندا. ومع ذلك، لا يزال ترامب يخص رونالدو بتكريم خاص في خطابه.