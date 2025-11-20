نشر الرئيس الأمريكي رولاند ترامب مقطع فيديو يُظهره وهو يلعب كرة القدم في إحدى غرف البيت الأبيض رفقة كريستيانو رونالدو، وقد بدا واضحًا أن الفيديو مفبرك. ترامب أشاد بنجم النصر ووصفه بالذكي جدًا خلال تعليقه على الفيديو.
"ذكي جدًا ولطيف" .. ترامب ينشر فيديو "مفبرك" للعبه الكرة مع كريستيانو رونالدو
رونالدو يُرافق الوفد السعودي إلى البيت الأبيض
كان كريستيانو رونالدو جزءًا من الوفد الدبلوماسي الكبير الذي رفق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في زيارته المهمة إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس الأمريكي رولاند ترامب والنقاش حول عديد المواضيع وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.
وتقابل رونالدو مع ترامب، والتقطا الكثير من الصور معًا، إلى جانب نشر بعض مقاطع الفيديو التي أظهرتهما بجانب بعضهما البعض؛ حيث علق الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر منصة "إكس"، على أحد هذه المقاطع بالقول: "أسطورتان".
أما رونالدو فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعد مقابلته التاريخية مع ترامب: "شكرًا سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة، وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا رودريجيز".
وتابع الأسطورة البرتغالية: "كلُ منا لديه ما يقدّمه.. أنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة، من أجل بناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".
وحضر رونالدو مأدبة عشاء في البيت الأبيض إلى جانب مجموعة من قادة الأعمال والتكنولوجيا العالميين، بما في ذلك إيلون ماسك وعدد من السياسيين البارزين في إدارة ترامب، وهو الحدث الذي تم تنظيمه لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكان هذا أول ظهور معروف لرونالدو على الأراضي الأمريكية منذ عام 2016، ويؤكد حضوره مع الوفد السعودي دوره كوجه عام للاستثمارات الدبلوماسية والرياضية الأخيرة للمملكة. بدأ ترامب العشاء بخطاب، أشاد فيه باجتماع "شخصيات مرموقة لا تصدق" مثل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وعدد من المليارديرات، وقادة الأعمال البارزين.
تشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم العام المقبل، إلى جانب كندا والمكسيك، وتأهلت البرتغال للبطولة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن المباراة النهائية ضد أرمينيا بسبب الإيقاف بعد حصوله على أول بطاقة حمراء دولية له خلال مباراة التصفيات مع جمهورية أيرلندا. ومع ذلك، لا يزال ترامب يخص رونالدو بتكريم خاص في خطابه.
فيديو مفبرك
الرئيس ترامب نشر صباح اليوم الخميس مقطع فيديو عبر منصة "Truth Social" يُظهره وهو يلعب كرة القدم مع رونالدو في إحدى غرف البيت الأبيض.
وقد بدا واضحًا أن الفيديو غير صحيح بل ومصمم بمستوى سيئ من الجودة مما يسهل على أي مشاهد اكتشاف زيفه.
ترامب استغل الفيديو للإشادة بالنجم البرتغالي، حيث كتب معلقًا "رونالدو شخص رائع! سعدت بلقائه في البيت الأبيض، ذكي جدًا ولطيف".
تنامي الصداقة بين رونالدو وترامب
الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم حاليًا، ظهر منذ أسابيع قليلة جدًا في حوار مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ حيث أعلن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال رونالدو وقتها: "لديّ العديد من الأفكار التي أريد أن أتناقش فيها مع ترامب، لكنني لا أستطيع الكشف عنها الآن.. ربما أظهر أنا والرئيس الأمريكي في حوار صحفي معًا، ونكشف عما تحدثنا عنه"، وقد شاءت الأقدار واجتمع "الدون" بالفعل مع الرئيس الأمريكي.
هذا اللقاء بين رونالدو وترامب لم يكن التفاعل الأول بين الرجلين، حيث قام رونالدو بإرسال قميص موقعًا منه يحمل عبارة "إلى الرئيس دونالد ج. ترامب، نلعب من أجل السلام". وقال نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق في ذلك الوقت: "إنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم. أحد أهم الأشخاص هو رئيس الولايات المتحدة. إذا استطعنا مساعدة بعضنا البعض لتحقيق ذلك... فهو أحد الأشخاص الذين أرغب في مقابلتهم للجلوس والتحدث معهم. سواء كان ذلك هنا أو في الولايات المتحدة، أو في أي مكان يريده، أعلم أنه كان هنا في السعودية مع رئيسنا، محمد بن سلمان. أتمنى أن ألتقي به يوماً ما".
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 103 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 116 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".