"اصطدم بجدار عازل وانفجر غضبًا ضد الحكام" .. الاتفاق يقدم صورة كريستيانو رونالدو "السيئة" أمام رومانو وبطل العالم!

رونالدو يفشل في فك شفرة الاتفاق وفرصة ذهبية لنجم الاتحاد..

"لا يجيد سوى التسديد"، هكذا ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، في مباراة الاتفاق، والتي شهدت خسارة الأصفر بريمونتادا النواخذة بنتيجة (2-3)، على ملعب الأول بارك.

وغاب رونالدو عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي، تاركًا الثنائية إلى أيمن يحيى ومحمد آل فتيل، في مباراة شهدت طرد رفيقه في الهجوم، جون دوران، ببطاقة حمراء مباشرة.

وترك النصر المركز الثالث إلى القادسية الذي انفرد به، بعد عدة جولات شهدت أفضلية للأصفر بفارق الأهداف، ليتجمد رصيد كتيبة بيولي عند 44 نقطة، ويبقى في المركز الرابع، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رونالدو في مباراة النصر والاتفاق..