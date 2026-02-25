Goal.com
زهيرة عادل

صراع برتغالي على الأراضي السعودية .. كريستيانو رونالدو يشعل الحرب مع روبن نيفيش ويبرئ جورج جيسوس من لوم جمهور النصر!

ماذا فعل الدون في ليلة انتصار النصر أمام النجمة بخماسية؟

كما كان متوقعًا دون أي مفاجآت، حقق النصر فوزًا سهلًا أمام النجمة، اليوم الأربعاء، بخماسية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الخماسية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو "ضربة جزاء"، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز "هدفين" والسنغالي ساديو ماني، في الدقائق 7، 31، 42 52 و80 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، تعزز كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس صدارتها لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة متفوقًا بنقطتين على الأهلي "الوصيف"، وثلاث نقاط على الهلال "الثالث".

فيما يعاني النجمة في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط، واقترب خطوة أخرى من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى في نهاية الموسم.

على المستوى الفني، لا جديد يذكر في كتيبة جيسوس بشكل جماعي، خاصةً مع سهولة المباراة التي كانت أشبه بالوديات، لذا دعونا نركز أكثر القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل فردي..

  • رونالدو .. سجل وصنع

    للمباراة الثالثة على التوالي، يزور صاروخ ماديرا شباك المنافسين، إذ نجح في التحصل على ضربة جزاء مع الدقائق الأولى من مواجهة النجمة، على إثر دعس لاعب النجمة على قدمه.

    سجل رونالدو الجزائية بنجاح على يمين الحارس البرازيلي فيكتور براجا، الذي أصيب بعد تلقي أول هدفين، فنزل زميله وليد العنزي بدلًا منه في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

    ولم يكتف الدون بالهدف الذي سجله، بل صنع كذلك الهدف الرابع لساديو ماني، وهو الصناعة الثانية له في الموسم الجاري من دوري روشن، بعدما كان قد صنع لمواطنه جواو فيليكس في مواجهة الفتح بالجولة الخامسة، والتي انتهت بانتصار العالمي (5-1).

  • حرب رونالدو وروبن نيفيش

    أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفًا فهذا ليس بغريب، لكن الجديد حقًا هي الاحتفاليات التي يعتمدها رونالدو في المباريات الأخيرة..

    قبل جولتين، اختار رونالدو أن يقوم باحتفاله الشهير "سيووو"، مضيفًا إليه السقوط على ظهره ثم النهوض مجددًا. وبعدها قرر أن يحتفل بارتداء "البشت السعودي"، للتعبير عن عشقه للمملكة العربية السعودية.

    أما الليلة أمام النجمة، فكان احتفاله يحمل إسقاطًا على الهلال ونجمه البرتغالي روبن نيفيش تحديدًا..

    عقب تسجيل الجزائية في شباك النجمة، احتفل صاروخ ماديرا بتمثيل حركات لاعبي كرة السلة، في إسقاط يحمل اتجاهين..

    الأول يبدو أنه رد على "بنر" جمهور الهلال الذي رُفع في كلاسيكو الجولة الـ23 أمام الاتحاد، مستنبطًا من كرة السلة، في إشارة إلى ضمان الثلاث نقاط، وفي الأخير انتهت المباراة بالتعادل (1-1)، ما ساهم في خسارة الزعيم للصدارة واستعادة النصر لها.

    أما الاتجاه الثاني، فقد يكون احتفال رونالدو ردًا على روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، الذي خرج بالأمس بعد التعادل أمام التعاون (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة، معربًا عن استيائه من تعرض ناديه للظلم بسبب ضربات الجزاء سواء المحتسبة له أو ضده.

    وقال نيفيش ساخرًا: "ركلة الجزاء التي أُحتسِبت للتعاون ضد الهلال (صحيحة)؛ لكنني أُشاهد في مباريات بعض الأندية الأخرى، لاعبين يُمارسون (كرة السلة أو اليد) داخل منطقة الـ18".

    وتابع النجم البرتغالي: "الحكام في هذه المباريات، التي يُمارس فيها لاعبي الأندية الأخرى (كرة السلة واليد)؛ يعودون إلى تقنية الفيديو (فار) ثم لا يتخذون أي قرار، عكس ما يحدُث معنا".

    هذه ليست المرة الأولى التي يُسقط بها الجانبين على بعضهما البعض، خاصةً نيفيش الذي سخر من احتساب ضربة جزاء للنصر من قبل في مواجهة الفيحاء.

  • لوم جمهور النصر لجورج جيسوس

    أحيانًا لا يُعجب الجمهور العجب .. وهذا ما حدث الليلة في مواجهة النصر والنجمة!

    في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، سحب كريستيانو رونالدو مع ضمان الفوز بالتقدم بثلاثية نظيفة، وسط سيطرة كاملة لنجوم العالمي، بهدف إراحته.

    بل أن الراحة ليست الهدف الوحيد، إذ أن رونالدو عانى من التدخلات القوية للاعبي النجمة في بعض اللقطات، خاصةً في بداية المباراة، إذ ظل يتألم لبضع دقائق دون قدرة على السير بشكل طبيعي، قبل أن يستكمل المواجهة دون تبديل.

    لكن الجمهور لم يعجبه قرار جيسوس، رغم أنه كان يطالبه أحيانًا بضرورة "التدوير" لتجنب إجهاد اللاعبين إلا أنه عارض المدير الفني البرتغالي هذه المرة.

    مبرر الجمهور للوم جيسوس هو سهولة المباراة، ما يمنح الدون فرصة زيادة حصيلته التهديفية سواء في سباق جدول ترتيب هدافي الموسم الجاري من دوري روشن (2025-2026)، والذي يحل به بالمركز الثالث بـ21 هدفًا خلف خوليان كينيونيس (القادسية – 22 هدف)، وإيفان توني (الأهلي – 23 هدف)، أو من أجل هدفه الأكبر بالوصول لألف هدف في مسيرته الكروية.

  • رونالدو يُبرئ جيسوس

    رغم "حرقة" جمهور النصر هذه – كما استعرضنا بعض التغريدات في السطور السابقة – على خروج رونالدو من مواجهة النجمة في الدقيقة 57 إلا أن البرتغالي بدى طوال المباراة أنه لا يفكر بنفس الطريقة، رغم أن الجميع يعلم أنه يسعى لزيادة حصيلته التهديفية.

    سهولة الدفاع النجماوي لم يدفع رونالدو للأنانية طوال دقائق مشاركته، بل برز في أكثر من فرصة مفضلًا التمرير لزملائه رغم اقترابه من المرمى، ربما أبرزها لقطة الهدف الثالث الذي صنعه لساديو ماني رغم أنه كان بإمكانه التسديد.

    بجانب أنه لم يبدِ أي غضب أثناء استبداله، بل جلس على مقاعد البدلاء متفاعلًا مع فرص فريقه، ومحتفلًا حتى بالهدفين الرابع والخامس.

    بشكل عام، يبدو أن النجم البرتغالي يفضل التتويج بلقب دوري روشن السعودي على أهدافه الشخصية في الموسم الجاري، هذا ما أظهره في مواقف مختلفة على مدار الموسم، ومحاولته صناعة الفرص الليلة أمام النجمة ما هي إلا استمرار لإعلاء المصلحة العامة على الفردية.

  • إلى أين وصل حلم الألف هدف؟

    أخيرًا، رفع كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي عقب هدف النجمة الليلة إلى 965 هدفًا مع مختلف الفرق التي مثلها بجانب المنتخب البرتغالي، ويتبقى له 35 هدفًا على الوصول لحلم الألف.

