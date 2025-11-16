رسالة قصيرة من 6 كلمات .. كريستيانو رونالدو يعلق على تأهل البرتغال لكأس العالم "بدونه"!

رغم غيابه عن المشهد، إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لم يفوّت فرصة الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليستعد "الدون" لرقصته الأخيرة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منتخب البرتغال - في غياب رونالدو - اكتسح أرمينيا بنتيجة (9-1)، ليحقق واحدة من أكبر الانتصارات في تاريخه، ويقطع تذكرة العبور إلى مونديال 2026، من قلب ملعب الدراجاو.

وحملت الأهداف التسعة، توقيع ريناتو فيجا، جونسالو راموش، جواو نيفيش "هاتريك"، برونو فيرنانديش "هاتريك منها هدفان من ركلتي جزاء"، فرانشيسكو كونسيساو، في الدقائق 7 و28 و30 و41 و45+3 و51 و72 و90+3، بينما وقّع إدوارد سبيراتسيان على هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 18.