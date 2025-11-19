كريستيانو رونالدو فعل مع ترامب ما تجاهله ميسي .. نجوم الكرة في عالم السياسة "من قانون بيليه إلى كذبة صامويل إيتو"!

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم حاليًا، ظهر منذ أسابيع قليلة جدًا في حوار مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ حيث أعلن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رونالدو وقتها: "لديّ العديد من الأفكار التي أريد أن أتناقش فيها مع ترامب، لكنني لا أستطيع الكشف عنها الآن.. ربما أظهر أنا والرئيس الأمريكي في حوار صحفي معًا، ونكشف عما تحدثنا عنه".

وتشاء الأقدار بعد هذا الحوار، أن يسافر رونالدو مع وفد دبلوماسي كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى "البيت الأبيض".

وتقابل رونالدو مع ترامب بالفعل، والتقطا الكثير من الصور معًا، إلى جانب نشر بعض مقاطع الفيديو التي أظهرتهما بجانب بعضهما البعض؛ حيث علق الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر منصة "إكس"، على أحد هذه المقاطع بالقول: "أسطورتان".

أما رونالدو فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعد مقابلته التاريخية مع ترامب: "شكرًا سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة، وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا رودريجيز".

وتابع الأسطورة البرتغالية: "كلُ منا لديه ما يقدّمه.. أنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة، من أجل بناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

وبالطبع.. اسم مثل كريستيانو رونالدو بشعبيته الجارفة في جميع أنحاء المعمورة، قادر على تغيير الكثير من الأشياء في العالم؛ سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وغيرها.