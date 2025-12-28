في جلوب سوكر 2025: رونالدو يتمالك دموعه بسبب جوتا .. ورد على طلب طريف من أفضل صانع محتوى!

حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على حضور مراسم حفل جوائز "جلوب سوكر 2025"، في مدينة دبي، حيث ينافس على إحدى جوائز النسخة السادسة عشرة.

وشهد استفتاء جوائز "جلوب سوكر 2025"، مشاركة أكثر من 30 مليون مشجع لكرة القدم حول العالم، من أجل اختيار الفائزين في العديد من الجوائز، بين "أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل نادٍ، أفضل مدرب، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، جائزة مارادونا".. وغيرها من الجوائز التقديرية.