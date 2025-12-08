كأس العالم في عيون كريستيانو جونيور .. مشاركة الرقصة الأخيرة أو صراع محتمل مع رونالدو "الأب"!

في الوقت الذي تم الكشف فيه عن نتائج قرعة كأس العالم 2026، في العاصمة الأمريكية واشنطن، يواصل كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المضي بثبات نحو اللعب الدولي في فئات الشباب، ليستمر في السير على خطى والده.

في مركز كينيدي، تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، في قرعة مونديال 2026، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، لتقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن كريستيانو جونيور، الذي يلعب أيضًا في درجة الناشئين بنادي النصر، قد اختار طريق والده، في تمثيل منتخب البرتغال، إلا أنه لا يزال يملك القرار في تغيير البلد الذي يمثّله، إذا ما آتته الفرصة لتمثيل المنتخب الأول.

الحديث عن تواجد الناشئين مع المنتخب الأول، قديمًا، سطّره الأسطورة البرازيلية بيليه، بالفوز بكأس العالم 1958 وهو بعمر الـ17، ومؤخرًا كان لامين يامال، نجم برشلونة، محور حديث العالم، بعدما قاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، قبل أن يبلغ السن القانوني.

أين يتواجد كريستيانو جونيور؟ ذلك هو التصور الذي يمكن أن نقدمه في السطور التالية، بناءً على نتائج قرعة المونديال، والمنتخبات التي يملك الفتى صاحب الـ15 عامًا، تمثيلها في المستقبل..