سجل بالفعل أمام العميد .. حقيقة أهداف كريستيانو جونيور "العشرة" في شباك الاتحاد!

أرقام غريبة في دوري الناشئين..

لا يزال كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يتم تصويره بين الحين والآخر، كـ"وحش" يفتك بشباك خصومه في دوري البراعم السعودي، بين تداول الصور حول فوزه بنتائج قياسية.

وكان "الدون" قد أصبح حديث العالم في شتاء 2023، بعدما قرر الانتقال إلى صفوف النصر، ليفتح الباب أمام نجوم الكرة العالمية، للمشاركة في صنع الميركاتو السعودي التاريخي، على غرار كريم بنزيما ونجولو كانتي وساديو ماني وسيرجي سافيتش وروبن نيفيش ونيمار ورياض محرز وإدوارد ميندي.. وغيرهم من النجوم.

وبانتقال والده إلى النصر، أصبح كريستيانو جونيور يسير على خطى والده، في الانضمام إلى "الفئات السنية"، داخل قلعة العالمي، ومن ثمّ ارتداء قميص منتخب البرتغال للناشئين.

  • كريستيانو جونيور (10-9) الاتحاد

    وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لكريستيانو جونيور، في مباراة كلاسيكو، مع إبرازه قد سجل عشرة أهداف، ليقود النصر للفوز على الاتحاد بنتيجة (10-9).

    ما هي الحقيقة؟

    هذه المنشورات التي تتحدث عن أهداف كريستيانو جونيور القياسية، لم تفشل في جذب الكثير من التفاعل، رغم كونها بعيدة عن الواقع.

    - الخطأ الأول يتمثل في ذكر كريستيانو جونيور في فريق النصر تحت 15 عامًا، وهو حاليًا يلعب برفقة النصر في الدوري السعودي الممتاز تحت 16 عامًا.

    هناك العديد من مسابقات الدوري السعودي الممتاز، لمختلف الفئات السنية، تحت 15 و16 و17 و18، ثم دوري جوي للنخبة تحت 21 سنة.

    - الخطأ الثاني كما هو مذكور بأن رونالدو الصغير قاد النصر لهذا الانتصار اليوم، مع العلم بأن آخر مباراة لناشئي الأصفر، كانت أمام القادسية، يوم السبت الماضي، وانتهت بالخسارة أمام بنو قادس بنتيجة (0-1).

    الطريف في الأمر أن كريستيانو جونيور، في آخر مواجهة جمعت بين النصر والاتحاد، في الدوري الممتاز تحت 16 عامًا، شهدت بالفعل زيارة نجل "الدون" للشباك، حيث سجل هدفًا، بينما تعادل الفريقان بنتيجة (1-1).

  • الغزارة ليست في الأهداف

    إذا كان يجب الحديث حول أداء كريستيانو جونيور، وما إذا كان يتمتع بالغزارة، فإن هذا الأمر يصبح واقعيًا إذا ما تحدثنا بشأن البطاقات الصفراء.

    ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن كريستيانو جونيور، نال البطاقة الصفراء في آخر 3 مباريات على التوالي.

    * حصل على إنذار في تعادل النصر مع الفيحاء (1-1) في الجولة الـ12.

    * سجل هدفًا وحصل على إنذار في تعادل النصر مع الاتحاد (1-1)، في الجولة الـ13.

    * حصل على إنذار في خسارة النصر أمام القادسية (0-1)، في الجولة الـ14.

    ومع مرور 14 جولة منذ انطلاق موسم 2025-2026، يحل النصر في المركز السابع في جدول الدوري الممتاز تحت 16 عامًا، برصيد 21 نقطة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن الاتحاد "المتصدر".

    الشائعات تطارد جونيور!

    ورغم أن كريستيانو جونيور سجل أهدافًا مع "براعم" النصر، وتوج بلقب الدوري السعودي تحت 13 عامًا، في مارس 2024، إلا أنه يعد مادة دسمة أمام بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم بأنه يقود النصر للفوز على الكبار بنتائج هائلة، حيث تردد أنه أمطر شباك الاتحاد بـ15 هدفًا في مباراة واحدة، وسجل "سباعية" أمام الهلال، وقاد النصر لفوز آخر على الاتحاد بنتيجة (10-9)، وسجل أهداف فريقه العشرة.

    أرقام خيالية لو حققها كريستيانو جونيور على أرض الواقع، لما استبعدنا تحقيق رقم قياسي يستحق التواجد في موسوعة جينيس، إلا أن الحقيقة تقول إن نجل رونالدو لم يسجل تلك النتائج الخرافية.

    ما القصة إذن؟ .. هذه الشائعات لم تطارد كريستيانو جونيور فقط، بل طاردت تياجو ميسي، أيضًا، حيث قال إن نجل الأسطورة الأرجنتينية، سجل 11 هدفًا مع إنتر ميامي في مباراة واحدة أمام أتالانتا يونايتد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي تحت 13 سنة.

    وحرصت صحيفة "ذا أتلتيك" على استقصاء الحقيقة، لتؤكد أن شركة مراهنات أسترالية، هي التي نشرت تلك التقارير المزيفة حول نجلي رونالدو وميسي، وسبق أن استهدفت نادي كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق فورمولا 1.

    كريستيانو جونيور قدم لقطات مهارية مع النصر، نالت إشادة عالمية، وجعلت المتابعين يتنبأون بشبل يسير على خطى الأسد، باستعراض مهاراته في المراوغة، وتسجيل الأهداف من الركلات الحرة. كل هذا لا غبار عليه، ولكن يجب ألا يصدق المتابعون كل ما يروه عبر السوشيال ميديا.

    هذا الشبل من ذاك الأسد

    ومع ارتدائه قميص منتخب البرتغال، تحت 16 عامًا، استطاع كريستيانو جونيور أن يثبت بأنه يسير على خطى والده، بعدما تمكن من الفوز ببطولتي "فلاتكو ماركوفيتش الدولية" و"كأس الاتحاد الدولية"، كما أحرز 3 أهداف في 7 مباريات.

