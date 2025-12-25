سجل بالفعل أمام العميد .. حقيقة أهداف كريستيانو جونيور "العشرة" في شباك الاتحاد!

ورغم أن كريستيانو جونيور سجل أهدافًا مع "براعم" النصر، وتوج بلقب الدوري السعودي تحت 13 عامًا، في مارس 2024، إلا أنه يعد مادة دسمة أمام بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم بأنه يقود النصر للفوز على الكبار بنتائج هائلة، حيث تردد أنه أمطر شباك الاتحاد بـ15 هدفًا في مباراة واحدة، وسجل "سباعية" أمام الهلال، وقاد النصر لفوز آخر على الاتحاد بنتيجة (10-9)، وسجل أهداف فريقه العشرة.
أرقام خيالية لو حققها كريستيانو جونيور على أرض الواقع، لما استبعدنا تحقيق رقم قياسي يستحق التواجد في موسوعة جينيس، إلا أن الحقيقة تقول إن نجل رونالدو لم يسجل تلك النتائج الخرافية.
ما القصة إذن؟ .. هذه الشائعات لم تطارد كريستيانو جونيور فقط، بل طاردت تياجو ميسي، أيضًا، حيث قال إن نجل الأسطورة الأرجنتينية، سجل 11 هدفًا مع إنتر ميامي في مباراة واحدة أمام أتالانتا يونايتد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي تحت 13 سنة.
وحرصت صحيفة "ذا أتلتيك" على استقصاء الحقيقة، لتؤكد أن شركة مراهنات أسترالية، هي التي نشرت تلك التقارير المزيفة حول نجلي رونالدو وميسي، وسبق أن استهدفت نادي كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق فورمولا 1.
كريستيانو جونيور قدم لقطات مهارية مع النصر، نالت إشادة عالمية، وجعلت المتابعين يتنبأون بشبل يسير على خطى الأسد، باستعراض مهاراته في المراوغة، وتسجيل الأهداف من الركلات الحرة. كل هذا لا غبار عليه، ولكن يجب ألا يصدق المتابعون كل ما يروه عبر السوشيال ميديا.
