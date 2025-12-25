سجل بالفعل أمام العميد .. حقيقة أهداف كريستيانو جونيور "العشرة" في شباك الاتحاد!

لا يزال كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يتم تصويره بين الحين والآخر، كـ"وحش" يفتك بشباك خصومه في دوري البراعم السعودي، بين تداول الصور حول فوزه بنتائج قياسية.

وكان "الدون" قد أصبح حديث العالم في شتاء 2023، بعدما قرر الانتقال إلى صفوف النصر، ليفتح الباب أمام نجوم الكرة العالمية، للمشاركة في صنع الميركاتو السعودي التاريخي، على غرار كريم بنزيما ونجولو كانتي وساديو ماني وسيرجي سافيتش وروبن نيفيش ونيمار ورياض محرز وإدوارد ميندي.. وغيرهم من النجوم.

وبانتقال والده إلى النصر، أصبح كريستيانو جونيور يسير على خطى والده، في الانضمام إلى "الفئات السنية"، داخل قلعة العالمي، ومن ثمّ ارتداء قميص منتخب البرتغال للناشئين.