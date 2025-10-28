كريستيانو رونالدو يطمئن جمهور النصر بعد كلاسيكو الاتحاد .. وجورج جيسوس "ينفعل" في المؤتمر بسبب سيرجيو كونسيساو!

علق الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والمدير الفني للفريق الأول جورج جيسوس؛ على السقوط أمام عملاق جدة الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء.

الاتحاد فاز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".