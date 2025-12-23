أثار ليونيل ميسي ضجة كبيرة في عالم الرياضة في الولايات المتحدة، حيث أعاد الأرجنتيني كتابة التاريخ مع نادي إنتر ميامي، لكن دوري كرة القدم الأمريكي أُبلغ بأن كريستيانو رونالدو كان سيحدث تأثيرًا أكبر من منافسه الأبدي "الهادئ جدًا". فضل البرتغالي، أفضل لاعب في التاريخ، المغامرة في السعودية على السعي وراء الحلم الأمريكي.
"كريستيانو رونالدو كان سيترك أثرًا أكبر" .. نجم إنتر ميامي السابق يُقلل من تأثير ميسي في الدوري الأمريكي
مسارات مختلفة: رونالدو وميسي قررا التغيير في عام 2023
وجد اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ أنفسهم في حالة انتقال في عام 2023. كان رونالدو لاعبًا حرًا في ذلك الوقت بعد طرده المفاجئ من نادي مانشستر يونايتد العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل كأس العالم 2022 في قطر. وقبل عرضًا مربحًا من نادي النصر في الشرق الأوسط.
وبعد بضعة أشهر، انتهى عقد ميسي مع باريس سان جيرمان. وبدلاً من البقاء في أوروبا أو اللحاق برونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين، انضم الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية إلى لاعب آخر كان يرتدي القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد في جنوب فلوريدا، وهو ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي.
استمتع ميسي بنجاحات كأس الدوري وكأس الداعمين في الولايات المتحدة، بينما توج بكأس الدوري الأمريكي في عام 2025. فاز بجائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين متتاليتين، بينما وافق على تمديد عقده حتى عام 2028.
- Getty
عرض ميسي: رونالدو قال إنه كان سيصبح أكبر من ذلك
يواصل كبار النجوم التوافد على مباريات إنتر ميامي، فيما ترتفع أسعار التذاكر بشكل كبير كلما كان عرض ميسي في المدينة، لكن النجم الأمريكي السابق بريك شيا، الذي لعب لإنتر ميامي ومنتخب الولايات المتحدة، قال لموقع Jackpot City Casino إن كرة القدم في أمريكا الشمالية أضاعت فرصة كبيرة بعدم التعاقد مع رونالدو بدلًا من ميسي.
حيث قال "أعتقد أن كريستيانو رونالدو كان سيترك تأثيرًا أكبر في الدوري الأمريكي من ليونيل ميسي. لا أقصد التقليل من ميسي، لكنه يبدو شخصًا منزليًا وهادئًا جدًا، ولا يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة حتى الآن. بينما رونالدو أكثر انفتاحًا، ويظهر أكثر أمام الجمهور والإعلام".
أضاف "لذلك أعتقد أن مجرد تحدثه اللغة وإجرائه المقابلات كان سيمنحه تأثيرًا أكبر بشكل تلقائي. أتحدث هنا عن الأمور خارج الملعب فقط، لا أعلم ما إذا كان سيحقق نفس الأرقام، لكن من حيث التأثير العام؟ نعم، كان سيترك بصمة أكبر."
كما أُشير إلى احتمال اجتماع رونالدو وميسي مجددًا في أمريكا، بعدما كانا خصمين شرسين في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.
وقال المدرب الهولندي رينيه مولنستين، مساعد مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي عمل مع رونالدو في أولد ترافورد "تخيل فقط رؤية ميسي ورونالدو يلعبان في نفس الفريق في ميامي! ستكون مدينة رائعة لهما، وأعتقد أن كريستيانو سيحب الذهاب إلى هناك".
أضاف "ومن ناحية أخرى، سيكون من المذهل إعادة إشعال المنافسة بين ميسي ورونالدو. ولم لا في لوس أنجلوس؟ أعتقد أن كريستيانو قد يختار الانتقال إلى هناك، لأنه سيكون قريبًا من هوليوود، وربما تكون تلك وجهته التالية."
لماذا كان على الدوري الأمريكي الاحتفاظ بميسي؟
سوف يعبر رونالدو المحيط الأطلسي الصيف المقبل للمشاركة في كأس العالم 2026، لكنه لن ينتقل إلى نادٍ آخر في المستقبل القريب لأنه مرتبط بعقد مع نادي النصر حتى عام 2027 وقد تجاوز بالفعل سن الأربعين.
أما ميسي، فسيكون له المزيد من القصص ليحكيها في الولايات المتحدة، بعد أن وافق على شروط جديدة، حيث اعترف شيا أنه كان من الضروري ألا تسمح دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) لنجمها البارز بالرحيل. وأضاف: "أعتقد أنه من وجهة نظر ميامي، لم يكن بإمكانهم السماح لليونيل ميسي بالرحيل. في كل مكان سافرت إليه، إلى إسبانيا، إلى فرنسا، إلى أمريكا الجنوبية، أرى قمصان وردية في كل مكان".
أضاف "من الجنون عدد قمصان إنتر ميامي الموجودة في كل مكان تذهب إليه، وهو أمر رائع للرابطة ورائع لإنتر ميامي. من الواضح أن ميسي يعرف ذلك وربما رآه من قبل. لكن نعم، لم أكن أعتقد أنه سيلعب في كأس العالم هذه. من المدهش حقًا أن نرى كريستيانو رونالدو وميسي لا يزالان يلعبان على هذا المستوى لفترة طويلة".
أتم "أعتقد أن إنتر ميامي يحتاج إليه شخصيًا لافتتاح ملعبه الجديد العام المقبل. أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك لبدء الموسمين الأولين. لذا، هذا جيد لهم وجيد للدوري. وميسي، استمر في ما تفعله."
- Getty/GOAL
إنتر ميامي يستعد لإبرام المزيد من الصفقات البارزة
سيغادر إنتر ميامي ملعب تشيس ستاديوم إلى فريدوم بارك في الموسم المقبل. وسيكون ميسي حاضراً في يوم الافتتاح، وكذلك المهاجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز، الذي وافق على تمديد عقده لمدة 12 شهراً. وهناك حديث عن سعي فريق هيرونز للتعاقد مع مهاجمين آخرين لهم علاقات قوية ببرشلونة، مثل النجم البرازيلي نيمار والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.