"لعب عدة أدوار واقترب من نجم الهلال" .. كريستيانو رونالدو "الناضج" يكتب نهاية يوكوهاما ويريد أكثر من حذاء ذهبي!

رونالدو يواصل حلمه الآسيوي مع النصر ويكمل المهمة بنجاح..

لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بمثابة "علامة فارقة" بأهدافه وأدواره المؤثرة في صفوف العالمي، محليًا وآسيويًا.

واستطاع رونالدو أن يضع بصمته في مباراة النصر ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والمُقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وشارك رونالدو في فوز النصر الساحق على يوكوهاما، بنتيجة (4-1)، ليقطع العالمي تذكرة العبور إلى دور الأربعة، في انتظار المتأهل من مواجهة السد القطري ضد كاواساكي الياباني.

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ماذا صنع رونالدو في مباراة يوكوهاما مارينوس؟ هذا ما سوف تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..