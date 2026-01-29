خاص | "قد يفعل في هذا التوقيت" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن حلم اجتماع نجم النصر وليونيل ميسي بالدوري الأمريكي

لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ رونالدو في أي وقت قريب، مع اقتراب المهاجم من عيد ميلاده الحادي والأربعين. وقد وقع عقدًا مع نادي النصر السعودي، والذي سيمتد حتى عام 2027.

ويسعى رونالدو إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى في الشرق الأوسط، إلى جانب الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، ولا توجد أي مؤشرات على اعتزاله في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة مع البرتغال هذا الصيف، حيث سيخوض البطولة بصفته قائد منتخب بلاده.

لديه 226 مباراة دولية و143 هدفًا دوليًا باسمه - مع إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية - ويتوقع البعض أن يستمر حتى كأس العالم 2030، حيث ستقام مباريات تلك البطولة في وطنه.