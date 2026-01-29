Goal.com
Lionel Messi Cristiano RonaldoGetty
Chris Burton و زهيرة عادل

خاص | "قد يفعل في هذا التوقيت" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن حلم اجتماع نجم النصر وليونيل ميسي بالدوري الأمريكي

لا يرى نجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرينجهام أي سبب يمنع زميله أسطورة الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو من الانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم في مرحلة ما.

وقد أخبر الفائز بثلاثية 1999 موقع GOAL متى يمكن أن يذهب الدون لمطاردة الحلم الأمريكي، وإلى أي مدى سيستمر البرتغالي الأعظم في اللعب بعد سن 42، وما إذا كان عدد أهدافه سيتكرر مرة أخرى.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    أسطورة كرة القدم البرتغالية لا يظهر أي علامات على التباطؤ

    لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ رونالدو في أي وقت قريب، مع اقتراب المهاجم من عيد ميلاده الحادي والأربعين. وقد وقع عقدًا مع نادي النصر السعودي، والذي سيمتد حتى عام 2027.

    ويسعى رونالدو إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى في الشرق الأوسط، إلى جانب الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، ولا توجد أي مؤشرات على اعتزاله في المستقبل القريب.

    ومن المتوقع أن يشارك رونالدو في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة مع البرتغال هذا الصيف، حيث سيخوض البطولة بصفته قائد منتخب بلاده.

    لديه 226 مباراة دولية و143 هدفًا دوليًا باسمه - مع إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية - ويتوقع البعض أن يستمر حتى كأس العالم 2030، حيث ستقام مباريات تلك البطولة في وطنه.

  • إلى متى سيستمر رونالدو في اللعب؟ توقعات شيرينجهام

    قد يكون هذا طموحًا بعض الشيء، لكن شيرينجهام - الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى سن الأربعين - يرى أن رونالدو يمكنه تمديد مسيرته إلى ما بعد انتهاء عقده المربح في الرياض.

    أجاب نجم مانشستر يونايتد، في حديثه مع Mr Q، على سؤال GOAL عما إذا كان يرى أن كريستيانو رونالدو سيواصل مسيرته حتى منتصف الأربعينيات من عمره: "نعم. الأمر كله يتعلق بالحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك، والابتعاد عن الإصابات. لديه جسم مناسب، إنه مثل آلة تعتني به على أرض الملعب. إنه يلعب في دوري لن يكون صعبًا عليه أسبوعًا بعد أسبوع. أعتقد أنه سيستمر في اللعب لعدة سنوات أخرى. أعتقد أنه قد يستمر حتى سن 44".

  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL

    هل يمكن أن يتحد رونالدو وميسي في دوري الأمريكي؟

    قد يوافق رونالدو على البقاء في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، قد يكون من الممكن أن يغريه خوض تحدٍ جديد في عام 2027. وقد ترددت تكهنات منذ بعض الوقت حول عودته إلى جذوره في نادي سبورتنج.

    كما أن المشجعين في جميع أنحاء العالم يرغبون في رؤية اثنين من المنافسين الأبديين يلعبان في نفس الفريق قبل انتهاء مسيرتهما الكروية.

    عند سؤاله عما إذا كان رونالدو سيعود إلى أوروبا مرة أخرى، أو ما إذا كان سينضم إلى ميسي في إنتر ميامي، قال شيرينجهام: "لا أعتقد ذلك [العودة إلى أوروبا]. أعتقد أنه سيفعل ذلك في أمريكا، دون شك. قد ينتظر حتى يبلغ 44/45 عامًا قبل أن يرحل".

    وقال نجم مانشستر يونايتد السابق، البرازيلي كليبرسون، الفائز بكأس العالم، لـ GOAL مؤخرًا - بعد أن أمضى هو نفسه بعض الوقت في الولايات المتحدة - عندما سُئل عما إذا كان رونالدو وميسي يمكن أن يتحدا: "واو، تخيل أن ذلك يحدث، أمريكا ستجن! سوف يبيعون كل شيء ليحصلوا على هذين اللاعبين معًا. في غرفة خلع الملابس الواحدة - ميسي وكريستيانو رونالدو وربما نيمار. إنه فريق الأحلام!"

  • لا تكرار: أرقام رونالدو لن تضاهيها أرقام أخرى أبدًا

    في الوقت الحالي، يركز رونالدو على الفوز بالألقاب مع نادي النصر والتقدم نحو تحقيق 1000 هدف في المسابقات. وبصفته مهاجمًا سابقًا، يعتبر شيرينجهام هذه الأرقام مذهلة.

    وعندما سُئل عما إذا كنا سنرى مثل هذه الأرقام مرة أخرى، أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي السابق: "لا أعتقد ذلك. ليس في كرة القدم الحديثة حيث يتم الاعتناء باللاعبين، ويحصلون على الراحة، ويتم استبعادهم، ويتم التناوب بينهم، وما إلى ذلك. بالتأكيد لم أكن سعيدًا بذلك كلاعب، بتلك الحالة من التناوب. أنا متأكد من أن رونالدو لن يرغب في ذلك أيضًا. عندما تكون شابًا، تريد أن تلعب كرة القدم. لن يكون سعيدًا بذلك".

    تم تحذير رونالدو من أنه سيتعين عليه الحفاظ على مستواه الفردي المتميز من أجل الاحتفاظ بمكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي، حيث يستعد مدرب المنتخب الوطني روبرتو مارتينيز لاتخاذ قرارات صعبة بشأن اختيار اللاعبين.

    ومع ذلك، سيُمنح فرصة لبدء تلك المنافسة - مع ارتداء شارة القائد - ويظل مصممًا على محاكاة إنجازات الأرجنتيني ميسي عندما يتعلق الأمر بالفوز بلقب عالمي.

