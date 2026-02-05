Goal.com
محمود خالد

الإيمان يحرّك الجبال: بعد "إضرابه" في النصر .. كريستيانو رونالدو يفجر ثورة مطالبات في الأرجنتين!

"ستكون أفضل صفقة في تاريخنا"

"رونالدو غاضب بسبب الصفقات" .. العنوان الأبرز في الأوساط الرياضية العالمية، خلال الأيام الماضية، بعدما قرر قائد النصر، عدم التواجد في مباراة الرياض، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

ورغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قرر العودة إلى تدريبات النصر، منهيًا حالة "الإضراب"، التي أعرب خلالها عن استيائه الكبير بسبب أزمة قلة صفقات العالمي في الفترة الشتوية، إلا أنه على الجانب الآخر من العالم، هناك من اشتعلت رغبته في استغلال أزمة "الدون"، من أجل المطالبة بالتعاقد معه، خلال المرحلة المُقبلة.

ومع تلويح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بعدم توفر سيولة مالية مطلوبة، لتحقيق رغباته في صفقات الشتاء، جاء غضب رونالدو الذي قرر عدم التواجد في لقاء الرياض، خاصة وأن المنافس التقليدي الهلال، قدم ميركاتو استثنائيًا، وتعاقد مع عدد من الصفقات، أبرزها ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد.

  • رونالدو مطلب كبير في الأرجنتين

    وفور تداول أنباء غضب رونالدو، لم تفوّت جماهير العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، الفرصة، حيث طالبوا بضم كريستيانو، عبر وسم "CR7aRiver" الذي انتشر بشكل عريض في البلاد، حتى صار المركز الثاني في قائمة الأكثر تداولًا.

    الجماهير الأرجنتينية لم تنتظر تدخل الإدارة لتلبية رغبتها، بل وصل الأمر إلى تصميم عدة صور لكريستيانو رونالدو، بقميص ريفر بليت، عبر الذكاء الاصطناعي، وكذلك زوجته المستقبلية جورجينا رودريجيز، بل وصل الأمر إلى شارة القيادة، والقميص رقم "7" في غرفة ملابس النادي.

    وتطور الأمر إلى تداول تصريحات منسوبة على لسان رونالدو بحب اللعب في الأرجنتين، وكذلك صورة لـ"الدون"، وهو يصافح مارسيلو جاياردو، المدير الفني الأسبق للاتحاد، والحالي لفريق ريفر بليت.

    وفيما يلي، نستعرض أبرز ما تم تداوله بشأن آمال انتقال رونالدو إلى الفريق الأرجنتيني..

  • ستكون أكبر صفقة في التاريخ

  • الهالة المنبعثة من هذه الصورة رائعة

  • لا أحد يعلم

  • الإيمان يحرك الجبال

  • cristiano ronaldo marcelo gallardo arabia saudita@Turki_alalshikh

    كريستيانو وجاياردو .. معًا في مباراة وحيدة

    ويمكن القول إن كريستيانو رونالدو، سبق وأن لعب تحت قيادة المدير الفني مارسيلو جاياردو، لمباراة واحدة فقط.

    القصة تعود إلى يناير 2023، حيث كان رونالدو قد انتقل حديثًا إلى صفوف النصر، في خطوة أحدثت زلزالًا في الأوساط الرياضية العالمية، وكانت بوابة لانتقال عدد من نجوم العالم إلى دوري روشن السعودي، في الفترة الصيفية.

    حينها، قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة مباراة ضمن فعاليات موسم الرياض، تجمع بين فريق مشترك يضم "نجوم النصر والهلال"، بقيادة المدرب مارسيلو جاياردو، ضد باريس سان جيرمان، الذي كان يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي آنذاك.

    وعلى ملعب الملك فهد الدولي، شارك كريستيانو رونالدو وسجل هدفين مع فريق "موسم الرياض"، أحدهما من ركلة جزاء، فيما وقع ليونيل ميسي على هدف الافتتاحية في المباراة، كما سجل كيليان مبابي وسيرخيو راموس، في مباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة (5-4).

  • حل نصراوي منتظر وبند "يفسخ" العقد

    وجاء الحديث عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى ريفر بليت، بالتزامن مع ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عن وجود بند في عقد "الدون" مع النصر، والذي تم توقيعه في الصيف الماضي، حتى يونيو 2027، يسمح له بإنهاء العقد مبكرًا.

    هذا البند يتضمن أن رونالدو، الذي يحتفل بعامه الحادي والأربعين، يحق له فسخ عقده مع النصر، في الصيف المُقبل، مقابل 50 مليون يورو.

    وفي ظل أزمة السيولة المالية، والحديث عن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي للنصر، فإن هناك تقارير حملت "بادرة ضوء"، حيث ذكر الإعلامي خالد الرشيد، بأن شخصيات نصراوية بارزة، يتقدمها الأمير فيصل بن تركي وإبراهيم المهيدب، رؤساء النادي السابقين، ينتظرون طرح النادي للبيع رسميًا من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 75% من أسهمه، من أجل شرائه بالكامل.

  • Cristiano RonaldoMohammed Saad / ANADOLU

    كريستيانو يطارد الألف هدف

    وما بين أحاديث الانتقالات، جاء رونالدو ليضع حدًا للتكهنات، بوضع صورة له في تدريبات النصر، مساء الأربعاء، وتحمل قلبين بلوني النادي "الأصفر والأزرق"، في إشارة إلى انتهاء أزمته ومحبته لفارس نجد.

    عودة رونالدو جاءت في وقت حاسم، بالتزامن مع استعداد النصر لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، الجمعة، في قمة الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن، حيث عاد الأصفر إلى واجهة المنافسة على صدارة المسابقة، مستفيدًا من تعثرات الهلال مؤخرًا.

    أضف إلى ذلك، أن النصر يستعد لبدء مرحلة الإقصائيات في دوري أبطال آسيا 2، حيث يواجه أركاداج التركماني في دور الـ16.

    وما بين صراع الدوري والآسيوية، فإن كريستيانو رونالدو يطمح في إنهاء انتظاره الطويل لنيل أول ألقابه "الرسمية" مع النصر، فضلًا عن مساعيه للعودة إلى صدارة هدافي دوري روشن، التي خسرها لصالح إيفان توني، مهاجم الأهلي، في الوقت الذي بات "الدون" يملك فيه 961 هدف في مسيرته، ليواصل مطاردة حلمه في بلوغ الـ1000 هدف.

