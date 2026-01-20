Cristiano Ronaldo Oscar trophyGetty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

"ربما يفوز بالأوسكار" .. نجم فرنسا وبرشلونة السابق يرشح رونالدو لدخول عالم هوليوود!

يرى أن مهاجم النصر السعودي يمتلك المقومات اللازمة للنجاح في عالم السينما

يحظى كريستيانو رونالدو بالدعم اللازم لإنجاح انتقاله من لاعب كرة قدم إلى نجم سينمائي بعد أن يعلق حذاءه ويعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

 لقد خاض البرتغالي الأسطوري بالفعل تجربة في صناعة السينما، ومن المتوقع أن يسير على هذا الطريق بشكل دائم بصفته نجماً "مليارديراً"، مما يتيح له السعي وراء الحصول على جائزة الأوسكار.

  • هل سيتوجه رونالدو إلى هوليوود؟

    فاز رونالدو بكل شيء تقريبًا في مهنته الحالية - بما في ذلك ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا، كما حصد خمس جوائز الكرة الذهبية.

    يبلغ رونالدو الآن 40 عامًا ويقترب من نهاية مسيرته الرائعة. لم يتم تحديد موعد تقاعده بعد، حيث من المتوقع أن يستمر المهاجم المخضرم - الذي لا يزال يلعب في صفوف نادي النصر السعودي - لسنوات أخرى قادمة.

    سيأتي يوم يتقاعد فيه، ويمكن أن يرى أحد منافسي رونالدو السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أحد أشهر الشخصيات في العالم يتجه إلى هوليوود.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    مرشح للأوسكار: رونالدو قد يتجه للتمثيل في هوليوود

    قال إيمانويل بيتي، لاعب وسط آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق والفائز بكأس العالم، لموقع Hochgepokert: "هل يمكن أن يصبح كريستيانو رونالدو نجمًا سينمائيًا كبيرًا؟ بالتأكيد. المفاجأة هي لماذا لا نرى المزيد من الرياضيين في الأفلام. نرى مغنيي الراب، ونرى المؤثرين، والكثير من المشاهير يدخلون عالم السينما، ولكن ليس الرياضيين. لماذا؟

    نحن نسلي الناس أيضًا. في الرياضة، لدينا الشخصية المناسبة لذلك. أعلم أن إريك كانتونا فعل ذلك، وفيني جونز، وديفيد جينولا، وكذلك فرانك ليبوف، فعلوا ذلك. لماذا لا يستطيع المزيد منهم تكرار الأمر؟"

    "أنا سعيد من أجل رونالدو. أعتقد أنه يتمتع بالكاريزما والجاذبية. كريستيانو هو الشخص الأكثر شهرة على شبكات التواصل الاجتماعي. هل يمكنك أن تتخيل لو كان وسط نجوم هوليوود الكبار؟

    "لن يكون عليه أن يثبت شيئًا لهؤلاء الأشخاص. يمكنه أن يقول: "أعلم أنكم نجوم كبار، لكنني كريستيانو رونالدو. أنا ربما أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. ملياردير. فزت بكل ما يمكن االحصول عليه في كرة القدم. فمن أنتم؟"

    "جوائز الأوسكار؟ يوماً ما. بصراحة، يمكنك صنع فيلم عن حياته. لم أرَ أبداً شخصاً أقوى منه عقلياً. هذا الرجل هو أقوى إنسان رأيته من الناحية الذهنية على الإطلاق".

  • لا شك في ذلك: رونالدو يتمتع بجاذبية واضحة لدخول صناعة السينما

    أسطورة أخرى من أساطير مانشستر يونايتد، الفائز بثلاثية 1999 دوايت يورك، أشار أيضًا إلى أن رونالدو سيترك ملاعب كرة القدم من أجل الشاشة الكبيرة. وقال لـ PokerScout: "أعتقد أنه بالنظر إلى ما فعله كريستيانو في كرة القدم، وهو ما يشبه إلى حد ما ما حققه ليونيل ميسي، لماذا لا يرغب صانعو الأفلام في التعامل مع شخص بمثل مكانته ووسامته، فهو يمتلك كل ما يبحثون عنه.

    "لماذا لا نغريه بالفكرة؟ لقد رأيت كل هؤلاء المطربين ومغنيي الراب يدخلون مجال التمثيل. فلماذا لا يمكننا، نحن من عالم الرياضة، أن نضع أشخاصًا مثل رونالدو في نفس الدائرة؟ نرى ذلك طوال الوقت، ولا بأس أن يخطو مغنو الراب والموسيقيون هذه الخطوة نحو الشاشة الكبيرة.

    "سيكون من الجيد رؤية كريستيانو رونالدو في أحد هذه الأفلام الكبرى مثل Fast and Furious، إذا كان ذلك صحيحًا. هذا يجلب الإثارة. أنت تعرف ما يجلبه، فهو الشخص الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك. كمنتج، لماذا لا تشارك في شيء من هذا القبيل؟ بالنسبة لي، هذا أمر بديهي.

    "سيكون من الجيد أن نرى أشخاصًا من جميع الألعاب الرياضية يظهرون أخيرًا على الشاشة الكبيرة. قام بيليه بتمثيل فيلم Escape to Victory في الماضي، ومن المدهش كيف أن الأمور تعود إلى نقطة البداية. على الرغم من أنني لا أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، إلا أن ظهوره على الشاشة الكبيرة سيكون أمرًا مثيرًا، وسأشاهده بالتأكيد".

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    السعي نحو كأس العالم: رونالدو يركز على كرة القدم في الوقت الحالي

    رونالدو لديه أمور أخرى ليهتم بها في الوقت الحالي، حيث يمتد عقده في دوري روشن السعودي حتى عام 2027. ومن المتوقع أن يشارك في كأس العالم هذا الصيف كقائد لمنتخب البرتغال، حيث يسعى لمجاراة منافسه الأبدي ميسي بالفوز بلقب عالمي، ولا يزال لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها قبل أن يفكر في مسار حياته المهنية بعد كرة القدم.

0